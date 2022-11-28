Газета
Бизнес

Правительство разрешило компаниям не раскрывать корпоративную информацию до июля 2023 года

Ведомости

Правительство продлило для компаний разрешение не раскрывать или раскрывать в ограниченном виде чувствительную корпоративную информацию из-за угрозы санкций до 1 июля 2023 г., сообщила пресс-служба кабмина.

«Организации – эмитенты ценных бумаг смогут не раскрывать частично или в полном объеме корпоративную информацию вплоть до 1 июля 2023 г. <...> Решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств», — сказано в сообщении.

Право отказаться от раскрытия чувствительной информации появилось у организаций-эмитентов в марте 2022 г. на фоне санкций в отношении России из-за специальной военной операции. Предполагалось, что это действие новых правил закончится в конце этого года.

Изменения были внесены в постановление №351 от 12 марта. Согласно документу, организации могут не раскрывать промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетности, а также информацию об аудиторских заключениях.

8 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ готовится к увеличению раскрываемой финансовыми и нефинансовыми организациями информации. По ее словам, это необходимо для того, чтобы финансовый рынок активно работал и чтобы инвесторы могли принимать инвестиционные решения.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных