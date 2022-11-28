Правительство разрешило компаниям не раскрывать корпоративную информацию до июля 2023 года
Правительство продлило для компаний разрешение не раскрывать или раскрывать в ограниченном виде чувствительную корпоративную информацию из-за угрозы санкций до 1 июля 2023 г., сообщила пресс-служба кабмина.
«Организации – эмитенты ценных бумаг смогут не раскрывать частично или в полном объеме корпоративную информацию вплоть до 1 июля 2023 г. <...> Решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств», — сказано в сообщении.
Право отказаться от раскрытия чувствительной информации появилось у организаций-эмитентов в марте 2022 г. на фоне санкций в отношении России из-за специальной военной операции. Предполагалось, что это действие новых правил закончится в конце этого года.
Изменения были внесены в постановление №351 от 12 марта. Согласно документу, организации могут не раскрывать промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетности, а также информацию об аудиторских заключениях.
8 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ готовится к увеличению раскрываемой финансовыми и нефинансовыми организациями информации. По ее словам, это необходимо для того, чтобы финансовый рынок активно работал и чтобы инвесторы могли принимать инвестиционные решения.
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