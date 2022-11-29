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Бизнес

Китай отказался признавать российские страховые документы на морские суда

Ведомости

Власти КНР начали отказывать судовладельцам в признании страховых документов, выданных в России, заявил заместитель главы Минтранса Александр Пошивай на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

«Российские судовладельцы сталкиваются с отказами властей и компаний КНР в части признания страховых документов на суда и грузы, выданные вышесказанными страховыми компаниями», — сообщил Пошивай (цитата по «РИА Новости»).

Пошивай уточнил, что Турция признает российские страховки, обеспечивающие морские грузоперевозки, Индия и Китай также признают их по большей части, но не все. По его словам, проработать вопрос признания российских страховок «предстоит со всем миром».

Ранее, выступая на форуме, Пошивай отметил, что морские перевозки углеводородов из России в Китай за девять месяцев этого года выросли на 25% до 87,5 млн т. При этом он отметил, что в прошлом году на верфях КНР для России были построены более 20 судов, сейчас строится еще два судна.

В апреле ЕС в рамках пятого пакета санкций закрыл свои порты для захода судов под флагом России. При этом запрет содержит ряд существенных исключений: ограничения не распространяются на суда, осуществляющие перевозку сельскохозяйственной и пищевой продукции, энергоносителей, а также фармакологических и гуманитарных грузов.

После этого правительство РФ заявило, что подготовит ответные меры в отношении морских судов недружественных стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных