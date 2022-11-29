Китай отказался признавать российские страховые документы на морские суда
Власти КНР начали отказывать судовладельцам в признании страховых документов, выданных в России, заявил заместитель главы Минтранса Александр Пошивай на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
«Российские судовладельцы сталкиваются с отказами властей и компаний КНР в части признания страховых документов на суда и грузы, выданные вышесказанными страховыми компаниями», — сообщил Пошивай (цитата по «РИА Новости»).
Пошивай уточнил, что Турция признает российские страховки, обеспечивающие морские грузоперевозки, Индия и Китай также признают их по большей части, но не все. По его словам, проработать вопрос признания российских страховок «предстоит со всем миром».
Ранее, выступая на форуме, Пошивай отметил, что морские перевозки углеводородов из России в Китай за девять месяцев этого года выросли на 25% до 87,5 млн т. При этом он отметил, что в прошлом году на верфях КНР для России были построены более 20 судов, сейчас строится еще два судна.
В апреле ЕС в рамках пятого пакета санкций закрыл свои порты для захода судов под флагом России. При этом запрет содержит ряд существенных исключений: ограничения не распространяются на суда, осуществляющие перевозку сельскохозяйственной и пищевой продукции, энергоносителей, а также фармакологических и гуманитарных грузов.
После этого правительство РФ заявило, что подготовит ответные меры в отношении морских судов недружественных стран.
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