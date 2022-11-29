Китай отказался признавать российские страховые документы на морские суда

Ранее, выступая на форуме, Пошивай отметил, что морские перевозки углеводородов из России в Китай за девять месяцев этого года выросли на 25% до 87,5 млн т. При этом он отметил, что в прошлом году на верфях КНР для России были построены более 20 судов, сейчас строится еще два судна.