«БКС Мир инвестиций» подал заявку на разблокировку активов клиентов

30 ноября такую же заявку в минфин Бельгии подал «Тинькофф инвестиции». «Мы подали запрос на разблокировку всех активов тех клиентов, кто не попал под санкции ЕС и блокирующие санкции США. Речь идет как о ценных бумагах, так и о денежных средствах, которые застряли в Euroclear. Это дивиденды, купоны и выплаты клиентам при погашении облигаций», — отмечается в сообщении компании в Тelegram-канале.