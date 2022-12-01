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Бизнес

«БКС Мир инвестиций» подал заявку на разблокировку активов клиентов

Ведомости

Финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций» направил 1 декабря в минфины Бельгии и Люксембурга единую заявку на разблокировку активов своих клиентов, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Для инвесторов это возможность снять ограничения по распоряжению активами, хранящимися в депозитариях Euroclear и Clearstream: брокер просит перевести их бумаги из санкционного НРД в другие депозитарии.

Для оформления заявки были привлечены внешние консультанты, включая европейских юристов, что значительно повышает вероятность получения положительного решения от европейских регуляторов, говорит представитель БКС. В документах учтены заблокированные активы по всем клиентам, кроме тех, кто отказался от участия в коллективной заявке.

Согласно ранее сделанным разъяснениям Еврокомиссии по механизму разблокировки активов российских инвесторов, расчеты по подобным сделкам должны быть осуществлены до 7 января 2023 г. Соответственно, отмечают в БКС, до этой даты можно ожидать обратную связь от европейских регуляторов по заявке на разблокировку. По оценкам компании, коллективные заявки более эффективны: они могут приниматься к рассмотрению в приоритете относительно индивидуальных.

30 ноября такую же заявку в минфин Бельгии подал «Тинькофф инвестиции». «Мы подали запрос на разблокировку всех активов тех клиентов, кто не попал под санкции ЕС и блокирующие санкции США. Речь идет как о ценных бумагах, так и о денежных средствах, которые застряли в Euroclear. Это дивиденды, купоны и выплаты клиентам при погашении облигаций», — отмечается в сообщении компании в Тelegram-канале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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