«БКС Мир инвестиций» подал заявку на разблокировку активов клиентов
Финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций» направил 1 декабря в минфины Бельгии и Люксембурга единую заявку на разблокировку активов своих клиентов, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Для инвесторов это возможность снять ограничения по распоряжению активами, хранящимися в депозитариях Euroclear и Clearstream: брокер просит перевести их бумаги из санкционного НРД в другие депозитарии.
Для оформления заявки были привлечены внешние консультанты, включая европейских юристов, что значительно повышает вероятность получения положительного решения от европейских регуляторов, говорит представитель БКС. В документах учтены заблокированные активы по всем клиентам, кроме тех, кто отказался от участия в коллективной заявке.
Согласно ранее сделанным разъяснениям Еврокомиссии по механизму разблокировки активов российских инвесторов, расчеты по подобным сделкам должны быть осуществлены до 7 января 2023 г. Соответственно, отмечают в БКС, до этой даты можно ожидать обратную связь от европейских регуляторов по заявке на разблокировку. По оценкам компании, коллективные заявки более эффективны: они могут приниматься к рассмотрению в приоритете относительно индивидуальных.
30 ноября такую же заявку в минфин Бельгии подал «Тинькофф инвестиции». «Мы подали запрос на разблокировку всех активов тех клиентов, кто не попал под санкции ЕС и блокирующие санкции США. Речь идет как о ценных бумагах, так и о денежных средствах, которые застряли в Euroclear. Это дивиденды, купоны и выплаты клиентам при погашении облигаций», — отмечается в сообщении компании в Тelegram-канале.