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«Джамилько» подал заявку на регистрацию бренда Motherbear

Ведомости

Торговая компания «МФК Джамилько» подала заявку на регистрацию бренда Motherbear после решения приобрести сеть магазинов Mothercare, следует из данных СПАРК-Интерфакс. Уточняется, что заявка была подана 1 декабря. 

Ранее, 16 ноября, «Джамилько» подал ходатайство в ФАС о приобретении «Монэкс Трейдинг». Это структура кувейтской Alshaya Group, которая владеет мастер-франшизой британского бренда детских товаров Mothercare в России и летом приняла решение продать ее. В сентябре стало известно, что на приобретение магазина женской одежды может претендовать «Джамилько».

Компания является дистрибутором брендов New Balance, Kiko, DKNY, Timberland, Salvatore Ferragamo, Wolford, Juicy Couture, Wrangler, Lee, Escada. Компания управляет более чем 150 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону. Выручка «Джамилько» за 2021 г. составила 11,2 млрд руб., чистая прибыль – 1,2 млрд руб.

Смена названия на Motherbear может говорить о желании компании сохранить связь с предыдущим названием, считает руководитель направления аренды торговых площадей ритейл-департамента CORE.XP Надежда Цветкова. По ее мнению, никаких сложностей с регистрацией нового названия возникнуть не должно. «Очень часто компании подают на регистрацию сразу несколько названий, чтобы не терять время на случай, если возникнут проблемы. Но в данном случае не вижу препятствий для регистрации такого бренда, так как слово mother — общеупотребимое и вряд ли Mothercare могут претендовать на его сильную защиту», — сказала Цветкова.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных