«Джамилько» подал заявку на регистрацию бренда Motherbear

Смена названия на Motherbear может говорить о желании компании сохранить связь с предыдущим названием, считает руководитель направления аренды торговых площадей ритейл-департамента CORE.XP Надежда Цветкова. По ее мнению, никаких сложностей с регистрацией нового названия возникнуть не должно. «Очень часто компании подают на регистрацию сразу несколько названий, чтобы не терять время на случай, если возникнут проблемы. Но в данном случае не вижу препятствий для регистрации такого бренда, так как слово mother — общеупотребимое и вряд ли Mothercare могут претендовать на его сильную защиту», — сказала Цветкова.