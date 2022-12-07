«Джамилько» подал заявку на регистрацию бренда Motherbear
Торговая компания «МФК Джамилько» подала заявку на регистрацию бренда Motherbear после решения приобрести сеть магазинов Mothercare, следует из данных СПАРК-Интерфакс. Уточняется, что заявка была подана 1 декабря.
Ранее, 16 ноября, «Джамилько» подал ходатайство в ФАС о приобретении «Монэкс Трейдинг». Это структура кувейтской Alshaya Group, которая владеет мастер-франшизой британского бренда детских товаров Mothercare в России и летом приняла решение продать ее. В сентябре стало известно, что на приобретение магазина женской одежды может претендовать «Джамилько».
Компания является дистрибутором брендов New Balance, Kiko, DKNY, Timberland, Salvatore Ferragamo, Wolford, Juicy Couture, Wrangler, Lee, Escada. Компания управляет более чем 150 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону. Выручка «Джамилько» за 2021 г. составила 11,2 млрд руб., чистая прибыль – 1,2 млрд руб.
Смена названия на Motherbear может говорить о желании компании сохранить связь с предыдущим названием, считает руководитель направления аренды торговых площадей ритейл-департамента CORE.XP Надежда Цветкова. По ее мнению, никаких сложностей с регистрацией нового названия возникнуть не должно. «Очень часто компании подают на регистрацию сразу несколько названий, чтобы не терять время на случай, если возникнут проблемы. Но в данном случае не вижу препятствий для регистрации такого бренда, так как слово mother — общеупотребимое и вряд ли Mothercare могут претендовать на его сильную защиту», — сказала Цветкова.
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