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Бизнес

В Госдуме предложили запретить агрегаторы такси с иностранными владельцами

Ведомости

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил запретить в России работу агрегаторов такси с иностранными владельцами, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Речь идет о разработанной комитетом поправке к правительственному законопроекту о такси, которому предстоит рассмотрение во втором чтении. Запрет, подчеркивают авторы поправок, не коснется стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также компаний, по которым будет получено отдельное разрешение президента России. Поправки также предполагают нормы об обязательном профессиональном обучении водителей такси, а также составлении рейтингов водителей.

Отмечается, что эти поправки были рассмотрены Государственно-правовым управлением президента, сообщившим, что они носят концептуальный характер, а потому должны быть согласованы с правительством.

Против данной инициативы выступает общественная организация «Деловая Россия». Ее зампредседателя Антон Данилов-Данильян пояснил «Интерфаксу», что сейчас иностранные миноритарные и контролирующие собственники есть у большинства крупнейших компаний-агрегаторов. Под действие запрета, если его примут, может попасть, в частности, «Яндекс.Такси», совместное предприятие «Яндекса» и американской Uber Technologies, зарегистрированное в Нидерландах.

«Если есть риски — давайте их описывать, давайте искать другие пути снижения этих рисков», – считает Данилов-Данильян. По его мнению, важно исполнение требований российского законодательства, а не факт акционерной структуры агрегаторов такси.

Законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России» был внесен в Госдуму 11 мая и принят в первом чтении 5 июля. Ранее «Ведомости» писали о внесенных депутатами и сенаторами поправках, касающихся требований к водителям такси и ответственности перевозчиков и агрегаторов. Например, парламентарии предложили скорректировать законопроект таким образом, чтобы перевозчики могли в большей степени разделить ответственность с агрегаторами.

Ранее по теме: Депутаты уточнили требования к водителям такси и ответственности перевозчиков и агрегаторов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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