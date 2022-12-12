В Госдуме предложили запретить агрегаторы такси с иностранными владельцами
Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил запретить в России работу агрегаторов такси с иностранными владельцами, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Речь идет о разработанной комитетом поправке к правительственному законопроекту о такси, которому предстоит рассмотрение во втором чтении. Запрет, подчеркивают авторы поправок, не коснется стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также компаний, по которым будет получено отдельное разрешение президента России. Поправки также предполагают нормы об обязательном профессиональном обучении водителей такси, а также составлении рейтингов водителей.
Отмечается, что эти поправки были рассмотрены Государственно-правовым управлением президента, сообщившим, что они носят концептуальный характер, а потому должны быть согласованы с правительством.
Против данной инициативы выступает общественная организация «Деловая Россия». Ее зампредседателя Антон Данилов-Данильян пояснил «Интерфаксу», что сейчас иностранные миноритарные и контролирующие собственники есть у большинства крупнейших компаний-агрегаторов. Под действие запрета, если его примут, может попасть, в частности, «Яндекс.Такси», совместное предприятие «Яндекса» и американской Uber Technologies, зарегистрированное в Нидерландах.
«Если есть риски — давайте их описывать, давайте искать другие пути снижения этих рисков», – считает Данилов-Данильян. По его мнению, важно исполнение требований российского законодательства, а не факт акционерной структуры агрегаторов такси.
Законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России» был внесен в Госдуму 11 мая и принят в первом чтении 5 июля. Ранее «Ведомости» писали о внесенных депутатами и сенаторами поправках, касающихся требований к водителям такси и ответственности перевозчиков и агрегаторов. Например, парламентарии предложили скорректировать законопроект таким образом, чтобы перевозчики могли в большей степени разделить ответственность с агрегаторами.