В Госдуме предложили запретить агрегаторы такси с иностранными владельцами

Законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России» был внесен в Госдуму 11 мая и принят в первом чтении 5 июля. Ранее «Ведомости» писали о внесенных депутатами и сенаторами поправках, касающихся требований к водителям такси и ответственности перевозчиков и агрегаторов. Например, парламентарии предложили скорректировать законопроект таким образом, чтобы перевозчики могли в большей степени разделить ответственность с агрегаторами.