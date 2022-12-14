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ФАС получила ходатайство «Татнефти» о покупке Nokian Tyres

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«Татнефть» подала в ФАС ходатайство о приобретении российского бизнеса Nokian Tyres. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ФАС России поступили ходатайства ПАО "Татнефть" о приобретении долей в уставных капиталах ООО "Нокиан Тайерс", ООО "Хакка инвест" и ООО "Нокиан шина" в размере 100% у компании Nokian Tyres», — рассказали в ФАС.

Согласно данным Роспатента, ООО «Нокиан Тайерс» подала заявки на товарные знаки «Торстен» и Torsten, а также Ikonan и Ikon.

В конце октября финская компания сообщила о продаже российских активов Nokian Tyres нефтяной компании «Татнефть», в том числе завода в Ленинградской области. Сумма сделки оценивалась примерно в 400 млн евро. В пресс-службе Nokian отмечали, что сделка еще должна быть одобрена регулирующими органами, из-за этого сроки ее закрытия пока неизвестны.

Nokian Tyres работает в России с 2005 г. В 2021 г. около 80% шин для легковых автомобилей компании было произведено в России, сообщали в пресс-службе. При этом доля продаж продукции компании в России и Азии составляла около 20%.

На фоне спецоперации на Украине в апреле Евросоюз принял пятый пакет санкций против России, который в том числе включает запрет на импорт шин из России в ЕС. Глава концерна Nokian в РФ Андрей Пантюхов заявил, что ограничительные меры сделали «невозможной дальнейшую работу в составе концерна». В июне Nokian объявила об уходе из страны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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