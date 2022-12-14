ФАС получила ходатайство «Татнефти» о покупке Nokian Tyres
«В ФАС России поступили ходатайства ПАО "Татнефть" о приобретении долей в уставных капиталах ООО "Нокиан Тайерс", ООО "Хакка инвест" и ООО "Нокиан шина" в размере 100% у компании Nokian Tyres», — рассказали в ФАС.
Согласно данным Роспатента, ООО «Нокиан Тайерс» подала заявки на товарные знаки «Торстен» и Torsten, а также Ikonan и Ikon.
В конце октября финская компания сообщила о продаже российских активов Nokian Tyres нефтяной компании «Татнефть», в том числе завода в Ленинградской области. Сумма сделки оценивалась примерно в 400 млн евро. В пресс-службе Nokian отмечали, что сделка еще должна быть одобрена регулирующими органами, из-за этого сроки ее закрытия пока неизвестны.
Nokian Tyres работает в России с 2005 г. В 2021 г. около 80% шин для легковых автомобилей компании было произведено в России, сообщали в пресс-службе. При этом доля продаж продукции компании в России и Азии составляла около 20%.
На фоне спецоперации на Украине в апреле Евросоюз принял пятый пакет санкций против России, который в том числе включает запрет на импорт шин из России в ЕС. Глава концерна Nokian в РФ Андрей Пантюхов заявил, что ограничительные меры сделали «невозможной дальнейшую работу в составе концерна». В июне Nokian объявила об уходе из страны.