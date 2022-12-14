Швейцарская Holcim передаст активы российскому менеджменту

В пресс-службе отметили, что этот шаг завершит уход компании из России. Holcim будет поддерживать своих сотрудников на протяжении всего этого процесса. Помимо этого в компании уточнили, что сделка не окажет существенного финансового влияния на Holcim, поскольку в 2021 г. на ее долю в России приходилось менее 1% объемов выручки.