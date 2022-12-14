Швейцарская Holcim передаст активы российскому менеджменту
Швейцарский производитель строительных материалов Holcim передаст активы российскому менеджменту и уйдет из страны, сообщила пресс-служба компании.
«Holcim подписала соглашение о продаже своего бизнеса в России местному менеджменту. С новыми владельцами бизнес будет работать независимо под другим брендом. Закрытие сделки будет зависеть от одобрения регулирующих органов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что этот шаг завершит уход компании из России. Holcim будет поддерживать своих сотрудников на протяжении всего этого процесса. Помимо этого в компании уточнили, что сделка не окажет существенного финансового влияния на Holcim, поскольку в 2021 г. на ее долю в России приходилось менее 1% объемов выручки.
После начала спецоперации на Украине многие крупные западные компании объявили об уходе с российского рынка и приостановке инвестиций. По данным Йельского университета, публично об этом сообщили более 1000 компаний. С российского рынка в том числе ушли производители электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобилей (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley) и др.
После того как компании стали покидать российский рынок, Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В частности, в него вошли товары производителей электроники, автомобили, редкоземельные металлы, спортинвентарь и другие товары. В августе Минпромторг также включил в него парфюмерную и косметическую продукцию.