В России сократились поставки ноутбуков на 65%

По данным МТС, продажи ноутбуков за 11 месяцев сократились на 17% в штуках и на 9% в деньгах. Лидером продаж ноутбуков в штуках за 11 месяцев стал HP с долей 19% (годом ранее 23%). За ним следуют Asus и Lenovo — у них по 16%. Доля Acer составила 13% (против 15% в 2021 г.), Honor — 8% (5%), Huawei — 7% (5%), а MSI — 6% (3%). Кроме того, до 6% сократились продажи ноутбуков Apple, год назад доля компании на российском рынке составляла 8%.