В России сократились поставки ноутбуков на 65%
С января по ноябрь 2022 г. в Россию ввезли на 65% меньше ноутбуков, чем за тот же период в 2021 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического центра GS Group.
Отмечается, что за 11 месяцев этого года объем поставок в РФ составил 2,76 млн устройств. Лидерами рынка являются HP и Lenovo — у них по 15%. При этом доля HP относительно прошлого года сократилась на 12 п. п., а Lenovo — на 2 п. п. Тройку крупнейших поставщиков закрывает Acer — его доля на российском рынке составила 10%, при этом год назад она была на уровне 12%.
Относительно прошлого года поставки в РФ сократились и у Asus — с 11% до 8%. В то же время китайская компания Huawei свои позиции на российском рынке улучшила, увеличив долю с 3% до 14%. Доля тайваньской компании MSI выросла с 2% до 11%.
По данным МТС, продажи ноутбуков за 11 месяцев сократились на 17% в штуках и на 9% в деньгах. Лидером продаж ноутбуков в штуках за 11 месяцев стал HP с долей 19% (годом ранее 23%). За ним следуют Asus и Lenovo — у них по 16%. Доля Acer составила 13% (против 15% в 2021 г.), Honor — 8% (5%), Huawei — 7% (5%), а MSI — 6% (3%). Кроме того, до 6% сократились продажи ноутбуков Apple, год назад доля компании на российском рынке составляла 8%.
В деньгах первые три строчки также занимают HP (16%), Asus (15%) и Lenovo (14%). За ними следует Apple с долей 10%. Уточняется, что доли лидеров на рынке за год снизились на 1-5 п. п. При этом MSI, Huawei и Honor смогли увеличить доли рынка в деньгах год к году до 9%, 7% и 7% соответственно.
После начала спецоперации России на Украине крупнейшие производители техники приостановили свою деятельность в России и ограничили поставки. В частности, такое решение приняли Apple, HP, Acer, Asus, LG, Samsung и др.
В связи с этим в России разрешили параллельный импорт, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин в июне. Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В него в том числе вошли товары производителей электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.).