ЕС пригрозил Маску санкциями за блокировку аккаунтов американских журналистов

Ранее сегодня Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций в отношении России, в который вошли в том числе новые ограничения против российских СМИ. Так, лицензии на вещание будут отозваны у НТВ/НТВ «Мир», «России 1», РЕН ТВ и «Первого канала».