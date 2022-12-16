ЕС пригрозил Маску санкциями за блокировку аккаунтов американских журналистов
Основателю Tesla и владельцу Twitter Илону Маску грозят санкции ЕС из-за блокировки аккаунтов американских журналистов, заявила замглавы Еврокомиссии Вера Юрова.
«Сообщения о блокировании аккаунтов журналистов в Twitter вызывают озабоченность. Европейский акт о цифровых услугах требует соблюдения свободы прессы и фундаментальных прав. Это требование также усилено нашим Актом о свободе прессы. Илон Маск должен знать об этом», — написала Юрова на странице в Twitter.
По ее словам, здесь проходят «красные линии», за которыми могут последовать санкции.
Газета The New York Times ранее писала, Twitter приостановил действие учетных записей нескольких американских журналистов, в частности корреспондентов телекомпании CNN, газеты The Washigton Post, порталов The Intercept и Mashable, а также нескольких независимых журналистов.
По словам бизнесмена, владельцы заблокированных учетных записей публиковали его местоположение в реальном времени, «фактически давая координаты для убийства, что является очевидным нарушением правил» социальной сети. CNN в свою очередь утверждает, что журналисты освещали деятельность Маска после приобретения соцсети.
Ранее сегодня Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций в отношении России, в который вошли в том числе новые ограничения против российских СМИ. Так, лицензии на вещание будут отозваны у НТВ/НТВ «Мир», «России 1», РЕН ТВ и «Первого канала».