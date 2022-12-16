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ЕС пригрозил Маску санкциями за блокировку аккаунтов американских журналистов

Ведомости

Основателю Tesla и владельцу Twitter Илону Маску грозят санкции ЕС из-за блокировки аккаунтов американских журналистов, заявила замглавы Еврокомиссии Вера Юрова.

«Сообщения о блокировании аккаунтов журналистов в Twitter вызывают озабоченность. Европейский акт о цифровых услугах требует соблюдения свободы прессы и фундаментальных прав. Это требование также усилено нашим Актом о свободе прессы. Илон Маск должен знать об этом», — написала Юрова на странице в Twitter.

По ее словам, здесь проходят «красные линии», за которыми могут последовать санкции.

Газета The New York Times ранее писала, Twitter приостановил действие учетных записей нескольких американских журналистов, в частности корреспондентов телекомпании CNN, газеты The Washigton Post, порталов The Intercept и Mashable, а также нескольких независимых журналистов.

По словам бизнесмена, владельцы заблокированных учетных записей публиковали его местоположение в реальном времени, «фактически давая координаты для убийства, что является очевидным нарушением правил» социальной сети. CNN в свою очередь утверждает, что журналисты освещали деятельность Маска после приобретения соцсети.

Ранее сегодня Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций в отношении России, в который вошли в том числе новые ограничения против российских СМИ. Так, лицензии на вещание будут отозваны у НТВ/НТВ «Мир», «России 1», РЕН ТВ и «Первого канала».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных