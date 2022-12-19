«Кухня на районе» сообщила о запуске сети автоматов с готовой едой

Ранее гендиректор «Кухни» Антон Лозин рассказал в интервью Forbes, что выход в офлайн для компании – это один из способов нарастить оборот, который в сентябре 2022 г. составил 300 млн руб., а убыток сократился вдвое по сравнению с уровнем декабря 2021 года. Для выхода в прибыль сервису нужно увеличить первый показатель примерно вдвое, отметил он тогда.