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«Кухня на районе» сообщила о запуске сети автоматов с готовой едой

Ведомости

Сервис по готовке и доставке еды «Кухня на районе» запустил свой первый офлайн-проект «Холодос» – сеть автоматов с готовой домашней едой, приготовленной компанией, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Покупка и выбор занимает не более минуты, а ассортимент может покрыть любые приемы пищи, в том числе перекус. В следующем году мы планируем дополнить полки нашими напитками в формате СТМ и ко-брендинга», – рассказали в компании.

Сейчас ассортимент включает в себя 140 наименований, количество которых будет расти в следующем году. Компания установила пока десять автоматов в офисах крупных компаний Москвы.

Ранее гендиректор «Кухни» Антон Лозин рассказал в интервью Forbes, что выход в офлайн для компании – это один из способов нарастить оборот, который в сентябре 2022 г. составил 300 млн руб., а убыток сократился вдвое по сравнению с уровнем декабря 2021 года. Для выхода в прибыль сервису нужно увеличить первый показатель примерно вдвое, отметил он тогда.

Сервис «Кухня на районе» был запущен в 2018 г. сооснователями «Рокетбанка» Олегом Козыревым, Алексеем Колесниковым, Антоном Лозиным и Кириллом Родиным. В сентябре 2020 г. совместное предприятия «Сбера» и VK (бывшая Mail.ru Group) — компания «О2О Холдинг» — стала владельцем доли 80,19% «Кухни на районе». Оставшуюся долю сохранили основатели сервиса. Позже доля СП выросла до 85%. В конце октября 2021 г. Олег Козырев объявил об уходе из проекта, Колесников и Родин также покинули проект, но все остались акционерами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных