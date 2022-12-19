«Яндекс» запустил сервис электронных и аудиокниг

«Яндекс» ранее также представил самокаты собственной разработки, которые пополнят парк самокатов «Яндекс.Go» и будут доступны весной 2023 г. В компании отметили, что самокат сделан из магниевого сплава, что делает его легче и долговечнее. У нового самоката также будет широкая, но короткая платформа, что сделает поездки на нем безопаснее, добавили в пресс-службе.