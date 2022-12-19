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«Яндекс» запустил сервис электронных и аудиокниг

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«Яндекс» запустил сервис электронных и аудиокниг для подписчиков «Яндекс.Плюса», передает пресс-служба компании.

«В подписке появилась книжная опция "Букмейт", которая дает полный доступ к более чем 170 000 электронных и аудиокниг в одноименном приложении "Букмейт", «Яндекс.Музыке» и устройствах с Алисой», — говорится в сообщении.

«Яндекс» ранее также представил самокаты собственной разработки, которые пополнят парк самокатов «Яндекс.Go» и будут доступны весной 2023 г. В компании отметили, что самокат сделан из магниевого сплава, что делает его легче и долговечнее. У нового самоката также будет широкая, но короткая платформа, что сделает поездки на нем безопаснее, добавили в пресс-службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных