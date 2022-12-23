Компания IFly отменила рейсы в Египет по 26 декабря
Авиакомпания IFly отменила рейсы из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх по 26 декабря, передает пресс-служба авиаперевозчика.
«Авиакомпания IFly информирует об отмене рейсов по направлению в/из Египта в период 15-26 декабря 2022 г. Возврат полной стоимости авиабилетов по месту приобретения», — говорится в сообщении.
iFly ранее заявила о задержке рейсов в Египет в связи с закрытием воздушного пространства Иордании. Власти этой страны требуют для пролета страховку, выпущенную в Лондоне, а получить ее российские авиакомпании не могут из-за санкций. 15 декабря Росавиация рекомендовала авиакомпании iFly перевезти пассажиров в Египет на рейсах других авиаперевозчиков.
Авиакомпании пришлось отменить рейсы в Египет. В iFly пояснили, что отмена рейсов связана с ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также из-за отсутствия разрешения Росавиации на выполнение рейсов по альтернативному маршруту.