МИД решает проблему с полетами российских самолетов через Иорданию

iFly ранее заявила о задержке рейсов в Египет в связи с закрытием воздушного пространства Иордании. Власти этой страны требуют для пролета страховку, выпущенную в Лондоне, а получить ее российские авиакомпании не могут из-за санкций. 15 декабря Росавиация рекомендовала авиакомпании iFly перевезти пассажиров в Египет на рейсах других авиаперевозчиков.