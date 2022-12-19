МИД решает проблему с полетами российских самолетов через Иорданию
МИД совместно с Росавиацией решает проблему с запретом на полеты российских перевозчиков с двойной регистрацией через Иорданию, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства со ссылкой на официального представителя Марию Захарову.
«Росавиация и МИД России прилагают активные усилия с целью урегулирования данной проблемы. При этом исходим из того, что Иордания является дружественным России государством, и не рассматриваем принятое в Аммане решение как политически мотивированное и направленное против интересов нашей страны», — отметила дипломат.
Захарова также выразила надежду на то, что российской стороне удастся снять «возникшие у партнеров озабоченности» в отношении безопасности отечественных воздушных судов, которые имеют все необходимые документы для осуществления транзитных рейсов через воздушное пространство Иордании.
iFly ранее заявила о задержке рейсов в Египет в связи с закрытием воздушного пространства Иордании. Власти этой страны требуют для пролета страховку, выпущенную в Лондоне, а получить ее российские авиакомпании не могут из-за санкций. 15 декабря Росавиация рекомендовала авиакомпании iFly перевезти пассажиров в Египет на рейсах других авиаперевозчиков.
Авиакомпании пришлось отменить рейсы в Египет до 19 декабря. В iFly пояснили, что отмена рейсов связана с ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также из-за отсутствия разрешения Росавиации на выполнение рейсов по альтернативному маршруту.