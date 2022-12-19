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МИД решает проблему с полетами российских самолетов через Иорданию

Ведомости

МИД совместно с Росавиацией решает проблему с запретом на полеты российских перевозчиков с двойной регистрацией через Иорданию, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства со ссылкой на официального представителя Марию Захарову.

«Росавиация и МИД России прилагают активные усилия с целью урегулирования данной проблемы. При этом исходим из того, что Иордания является дружественным России государством, и не рассматриваем принятое в Аммане решение как политически мотивированное и направленное против интересов нашей страны», — отметила дипломат.

Захарова также выразила надежду на то, что российской стороне удастся снять «возникшие у партнеров озабоченности» в отношении безопасности отечественных воздушных судов, которые имеют все необходимые документы для осуществления транзитных рейсов через воздушное пространство Иордании.

iFly ранее заявила о задержке рейсов в Египет в связи с закрытием воздушного пространства Иордании. Власти этой страны требуют для пролета страховку, выпущенную в Лондоне, а получить ее российские авиакомпании не могут из-за санкций. 15 декабря Росавиация рекомендовала авиакомпании iFly перевезти пассажиров в Египет на рейсах других авиаперевозчиков.

Авиакомпании пришлось отменить рейсы в Египет до 19 декабря. В iFly пояснили, что отмена рейсов связана с ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также из-за отсутствия разрешения Росавиации на выполнение рейсов по альтернативному маршруту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных