Сбербанк закроет офис в ОАЭ в начале следующего года
Сбербанк вынужден закрыть офис в ОАЭ в начале 2023 г., сообщил первый зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин.
«На фоне санкций мы сталкиваемся с серьезными ограничениями по работе нашего офиса в Абу-Даби. Мы с сожалением вынуждены закрывать его в I квартале 2023 г. Офис мы закрываем, но клиентам на рынке ОАЭ мы будем продолжать помогать работать на рынке», — отметил он (цитата по ТАСС).
При этом Ведяхин добавил, что банк надеется открыть свой филиал в Китае уже к концу 2023 г. Он добавил, что сейчас банк прорабатывает вопрос с ЦБ Китая. «Туда уехал огромнейший пакет документов. Китайский регулятор очень скрупулезно относится ко всем документам и запрашивает их в очень большом количестве», — заключил Ведяхин.
Ранее стало известно, что в сентябре Сбербанк закрыл 527 офисов, сократив количество отделений до 12 400, что стало рекордным показателем закрытых за месяц подразделений банка с мая 2006 г.
В конце августа приложение банка было удалено из магазина приложений. Весной 2022 г. США ввели санкции в отношении Сбербанка, что привело к удалению его приложения из App Store и Google Play. 10 октября приложение СБОЛ, которое полностью копирует функционал Сбербанка, вновь появилось в App Store.