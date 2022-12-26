Сбербанк закроет офис в ОАЭ в начале следующего года

«На фоне санкций мы сталкиваемся с серьезными ограничениями по работе нашего офиса в Абу-Даби. Мы с сожалением вынуждены закрывать его в I квартале 2023 г. Офис мы закрываем, но клиентам на рынке ОАЭ мы будем продолжать помогать работать на рынке», — отметил он (цитата по ТАСС).