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Бизнес

Сбербанк закроет офис в ОАЭ в начале следующего года

Ведомости

Сбербанк вынужден закрыть офис в ОАЭ в начале 2023 г., сообщил первый зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин.

«На фоне санкций мы сталкиваемся с серьезными ограничениями по работе нашего офиса в Абу-Даби. Мы с сожалением вынуждены закрывать его в I квартале 2023 г. Офис мы закрываем, но клиентам на рынке ОАЭ мы будем продолжать помогать работать на рынке», — отметил он (цитата по ТАСС).

При этом Ведяхин добавил, что банк надеется открыть свой филиал в Китае уже к концу 2023 г. Он добавил, что сейчас банк прорабатывает вопрос с ЦБ Китая. «Туда уехал огромнейший пакет документов. Китайский регулятор очень скрупулезно относится ко всем документам и запрашивает их в очень большом количестве», — заключил Ведяхин.

Ранее стало известно, что в сентябре Сбербанк закрыл 527 офисов, сократив количество отделений до 12 400, что стало рекордным показателем закрытых за месяц подразделений банка с мая 2006 г.

В конце августа приложение банка было удалено из магазина приложений. Весной 2022 г. США ввели санкции в отношении Сбербанка, что привело к удалению его приложения из App Store и Google Play. 10 октября приложение СБОЛ, которое полностью копирует функционал Сбербанка, вновь появилось в App Store.

Ранее по теме: Сбербанк вернул сервис SberPay на смартфоны Android

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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