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Тарифы на прокачку нефти по «Дружбе» через Украину вырастут на 18,3% с 1 января

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Украина с 1 января повышает тарифы на транспортировку нефти по участку трубопровода «Дружба», который проходит по ее территории, на 18,3%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Транснефти».

Тариф на прокачку в направлении Словакии и Венгрии увеличится на 2,1 евро за тонну – до 13,6 евро за тонну.

В конце ноября Bloomberg сообщил о планах «Укртранснафты» повысить тарифы до 13,6 евро за тонну на фоне возросших издержек на прокачку нефти, якобы возникших на фоне СВО. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин тогда в интервью «РИА Новости» заявил, что объемы прокачки по южной ветке «Дружбы» в 2023 г. сохранятся на уровне 2022 г.

Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. Северная ветка проходит через Белоруссию в Польшу, Германию и страны Прибалтики, южная — через территорию Украины в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт топлива по «Дружбе» в дальнее зарубежье в 2021 г. составил 35,9 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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