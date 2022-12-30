Акционеры одобрили реорганизацию «Детского мира» в частную компанию

В собрании приняли участие акционеры с 54,85% от общего числа голосов, за реорганизацию компании было отдано 97,91% из них. В компании добавили, что акционеры, не принявшие участия в голосовании или же проголосовавшие «против», могут требовать выкупа своих акций по цене 71,5 руб. за одну обыкновенную акцию.