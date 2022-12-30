Акционеры одобрили реорганизацию «Детского мира» в частную компанию
На прошедшем собрании акционеров была одобрена реорганизация компании «Детский мир» из публичной в частную, говорится в сообщении на ее сайте.
«Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Детский мир», состоявшееся 29 декабря 2022 г., приняло решение об утверждении устава ПАО «Детский мир» в новой редакции и реорганизации ПАО «Детский мир» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «ДМ», – говорится в сообщении.
В собрании приняли участие акционеры с 54,85% от общего числа голосов, за реорганизацию компании было отдано 97,91% из них. В компании добавили, что акционеры, не принявшие участия в голосовании или же проголосовавшие «против», могут требовать выкупа своих акций по цене 71,5 руб. за одну обыкновенную акцию.
О своем намерении уйти с Московской биржи «Детский мир» объявил в середине ноября, а 7 декабря он досрочно погасил облигации объемом 3 млрд руб. Процедура предполагает реорганизацию ПАО «Детский мир», частичный переход акционеров из публичной компании в непубличное ООО «Детский мир» и предложение о продаже акций ПАО для акционеров, не перешедших в ООО.
На выкуп акций компания планирует направить не больше 10% стоимости чистых активов – это 1,6 млрд руб. по состоянию на 7 ноября. Учитывая цену, компания сможет удовлетворить заявки примерно на 3% своих акций и 5% free float, оценивал ранее аналитик ИК «Велес капитал» Артем Михайлин.
Как отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты, делистинг «Детского мира» – логичное решение в нынешних условиях, за которым может стоять желание получить большую гибкость в реализации стратегии в сложившейся экономической ситуации.
Выручка «Детского мира» по итогам девяти месяцев 2022 г. составила 127,8 млрд руб., увеличившись на 5,7% год к году. Прибыль от продаж достигла 15,1 млрд руб. (+31,2%), а чистый заработок вырос на 23,9% до 9,4 млрд руб.