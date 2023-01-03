Цены в российских ресторанах за год выросли на 20%
Цены на блюда в российском ресторанном сегменте выросли на 20% в этом году, при этом в фастфуде они почти не изменились, сообщил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Сергей Миронов в комментарии «РИА Новости».
«Цены на блюда поднялись в среднем на 20%, но у кого-то вообще не поднялись, как, например, на фастфудах», – сказал он.
Как отметил президент ФРиО Игорь Бухаров, отказ иностранных поставщиков от работы в России вынудил многих искать альтернативные варианты, либо поставлять прежнюю продукцию обходными путями, из-за чего ее стоимость увеличивается.
«Мы с 2014 г. постепенно делали это. Проблем каких-то нет... Многие окончательно переходят на российский продукт, и это видно», – сказал он.
Как писали ранее «Ведомости», за январь – ноябрь 2022 г., по данным Росстата, оборот ресторанов, кафе и баров вырос на 4,4% до 2,05 трлн руб., за ноябрь в годовом выражении – на 15,2% до 215,6 млрд руб. При этом с сентября число заведений общепита сократилось. Количество закрытий увеличилось на 25,7%, а открытия снизились на 3,8% к году, следует из исследования сервиса автоматизации кафе и ресторанов r_keeper. По этим данным, больше всего закрытий фиксировалось в сегментах суши-баров, пекарен, кафе и пиццерий.