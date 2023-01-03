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Бизнес

Цены в российских ресторанах за год выросли на 20%

Ведомости

Цены на блюда в российском ресторанном сегменте выросли на 20% в этом году, при этом в фастфуде они почти не изменились, сообщил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Сергей Миронов в комментарии «РИА Новости».

«Цены на блюда поднялись в среднем на 20%, но у кого-то вообще не поднялись, как, например, на фастфудах», – сказал он.

Как отметил президент ФРиО Игорь Бухаров, отказ иностранных поставщиков от работы в России вынудил многих искать альтернативные варианты, либо поставлять прежнюю продукцию обходными путями, из-за чего ее стоимость увеличивается.

«Мы с 2014 г. постепенно делали это. Проблем каких-то нет... Многие окончательно переходят на российский продукт, и это видно», – сказал он.

Как писали ранее «Ведомости», за январь – ноябрь 2022 г., по данным Росстата, оборот ресторанов, кафе и баров вырос на 4,4% до 2,05 трлн руб., за ноябрь в годовом выражении – на 15,2% до 215,6 млрд руб. При этом с сентября число заведений общепита сократилось. Количество закрытий увеличилось на 25,7%, а открытия снизились на 3,8% к году, следует из исследования сервиса автоматизации кафе и ресторанов r_keeper. По этим данным, больше всего закрытий фиксировалось в сегментах суши-баров, пекарен, кафе и пиццерий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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