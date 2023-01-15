Yeti Airlines отменила регулярные рейсы 16 января из-за катастрофы в Непале
Авиакомпания Yeti Airlines, чей самолет потерпел крушение в Непале, приостановит 16 января выполнение регулярных рейсов в знак скорби по погибшим пассажирам. Об этом говорится в опубликованном на сайте перевозчика заявлении.
«В знак траура по пассажирам, погибшим в авиакатастрофе самолета Yeti Airlines ATR 72-500, сообщаем, что все регулярные рейсы Yeti Airlines на 16 января 2023 г. отменены», — сообщила компания, добавив, что аварийно-спасательные полеты будут продолжены.
Представитель Yeti Airlines Пемба Шерпа сообщил ТАСС, что все находившиеся на борту 72 человека, включая четырех членов экипажа, погибли. Он также не подтвердил появившуюся ранее информацию о нескольких выживших. «Это неправда», — заявил он.
Шерпа добавил, что опознание тел погибших начнется 16 января.
15 января пассажирский самолет ATR 72, направлявшийся в Покхару из столицы Непала Катманду, потерпел крушение при посадке, он упал между старым аэропортом и международным аэропортом Покхары.
Первым о том, что все 68 пассажиров и 4 члена экипажа погибли, заявил телеканал News18. Российское посольство в Непале сообщило, что на борту могли находиться четверо граждан России, затем их гибель подтвердил посол Алексей Новиков. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Непала Деви Бхандари телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией.