Yeti Airlines отменила регулярные рейсы 16 января из-за катастрофы в Непале

Первым о том, что все 68 пассажиров и 4 члена экипажа погибли, заявил телеканал News18. Российское посольство в Непале сообщило, что на борту могли находиться четверо граждан России, затем их гибель подтвердил посол Алексей Новиков. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Непала Деви Бхандари телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией.