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Бизнес

Yeti Airlines отменила регулярные рейсы 16 января из-за катастрофы в Непале

Ведомости

Авиакомпания Yeti Airlines, чей самолет потерпел крушение в Непале, приостановит 16 января выполнение регулярных рейсов в знак скорби по погибшим пассажирам. Об этом говорится в опубликованном на сайте перевозчика заявлении. 

«В знак траура по пассажирам, погибшим в авиакатастрофе самолета Yeti Airlines ATR 72-500, сообщаем, что все регулярные рейсы Yeti Airlines на 16 января 2023 г. отменены», — сообщила компания, добавив, что аварийно-спасательные полеты будут продолжены.

Представитель Yeti Airlines Пемба Шерпа сообщил ТАСС, что все находившиеся на борту 72 человека, включая четырех членов экипажа, погибли. Он также не подтвердил появившуюся ранее информацию о нескольких выживших. «Это неправда», — заявил он.

Шерпа добавил, что опознание тел погибших начнется 16 января. 

В Непале разбился пассажирский самолет с россиянами на борту

По предварительным данным, никто из 68 пассажиров и 4 членов экипажа не выжил

15 января пассажирский самолет ATR 72, направлявшийся в Покхару из столицы Непала Катманду, потерпел крушение при посадке, он упал между старым аэропортом и международным аэропортом Покхары.

Первым о том, что все 68 пассажиров и 4 члена экипажа погибли, заявил телеканал News18. Российское посольство в Непале сообщило, что на борту могли находиться четверо граждан России, затем их гибель подтвердил посол Алексей Новиков. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Непала Деви Бхандари телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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