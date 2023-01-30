Минпромторг надеется на стабилизацию нехватки краски для авто в ближайшее время

Представитель «АвтоВАЗа» ранее рассказал «Ведомостям», что компания столкнулась с временной нехваткой лакокрасочных материалов, что подтверждали и опрошенные дилеры. По их словам, сейчас автомобили Lada можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Доступность машин других оттенков возможна «не ранее марта». Разрешить ситуацию планируется при поддержке профильного министерства, сообщил автопроизводитель.