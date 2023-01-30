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Минпромторг надеется на стабилизацию нехватки краски для авто в ближайшее время

Ведомости

Минпромторг России надеется на стабилизацию нехватки лакокрасочных покрытий для автомобилей в ближайшее время, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Отсутствие некоторых номенклатур лакокрасочных материалов не влияет на запланированные объемы производства и носит краткосрочный характер, добавили в министерстве. На данный момент на площадке Минпромторга совместно с «АвтоВАЗом» и предприятиями отрасли прорабатываются различные сценарии. 

Представитель «АвтоВАЗа» ранее рассказал «Ведомостям», что компания столкнулась с временной нехваткой лакокрасочных материалов, что подтверждали и опрошенные дилеры. По их словам, сейчас автомобили Lada можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Доступность машин других оттенков возможна «не ранее марта». Разрешить ситуацию планируется при поддержке профильного министерства, сообщил автопроизводитель.

Ранее по теме: «АвтоВАЗ» столкнулся с дефицитом краски

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных