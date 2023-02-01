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Одно из крупнейших газохранилищ Европы остановлено на три дня из-за аварии

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В подземном хранилище газа (ПХГ) «Реден» в Германии вечером 31 января произошло возгорание на факеле, работа ПХГ приостановлена до 3 февраля. Об этом сообщает компания – оператор ПХГ Astora.

«В целях безопасности ПХГ временно выведено из эксплуатации до 18:00 пятницы (3 февраля)», — говорится в сообщении компании.

Astora уточняет, что пострадавших в результате инцидента нет. Авария не повлияла на безопасность поставок и не оказала воздействия на окружающую среду, сказано в сообщении. В компании добавили, что причины возгорания неизвестны, сейчас сотрудники Astora и государственных служб выясняют обстоятельства произошедшего.

«Реден» — самое крупное газохранилище в Германии и одно из крупнейших в Европе. По данным Gas Infrastructure Europe от 30 января, ПХГ заполнено на 90,29% (3,8 млрд куб. м газа), ПХГ Германии — на 79,2%.

До весны 2022 г. «Реден» входило в Gazprom Germania. 1 апреля «Газпром» утратил контроль над оператором ПХГ Astora, прекратив участие в своей немецкой дочерней компании и принадлежащих ей активах. Позже стало известно, что управление Gazprom Germania передано Федеральному сетевому агентству ФРГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных