Одно из крупнейших газохранилищ Европы остановлено на три дня из-за аварии

Astora уточняет, что пострадавших в результате инцидента нет. Авария не повлияла на безопасность поставок и не оказала воздействия на окружающую среду, сказано в сообщении. В компании добавили, что причины возгорания неизвестны, сейчас сотрудники Astora и государственных служб выясняют обстоятельства произошедшего.