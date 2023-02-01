Одно из крупнейших газохранилищ Европы остановлено на три дня из-за аварии
В подземном хранилище газа (ПХГ) «Реден» в Германии вечером 31 января произошло возгорание на факеле, работа ПХГ приостановлена до 3 февраля. Об этом сообщает компания – оператор ПХГ Astora.
«В целях безопасности ПХГ временно выведено из эксплуатации до 18:00 пятницы (3 февраля)», — говорится в сообщении компании.
Astora уточняет, что пострадавших в результате инцидента нет. Авария не повлияла на безопасность поставок и не оказала воздействия на окружающую среду, сказано в сообщении. В компании добавили, что причины возгорания неизвестны, сейчас сотрудники Astora и государственных служб выясняют обстоятельства произошедшего.
«Реден» — самое крупное газохранилище в Германии и одно из крупнейших в Европе. По данным Gas Infrastructure Europe от 30 января, ПХГ заполнено на 90,29% (3,8 млрд куб. м газа), ПХГ Германии — на 79,2%.