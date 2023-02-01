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Генеральный директор ОДК возглавит авиационные программы «Ростеха»

Ведомости

Генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха» Александр Артюхов с 1 февраля займет должность управляющего директора. Сообщение о назначении Артюхова опубликовано на сайте госкорпорации.

«Генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха Александр Артюхов с 1 февраля 2023 года займет должность управляющего директора в Госкорпорации», — сказано в заявлении.

На место Артюхова в качестве врио гендиректора ОДК назначен Вадим Бадеха, уточнили в «Ростехе». До этого он возглавлял Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).

В «Ростехе» уточнили, что главной задачей Артюхова станет координация действий холдингов корпорации при наращивании производства гражданских судов для российских авиакомпаний. Отмечается, что у нового управляющего директора есть практический опыт в двигателестроении.

Артюхов занимал должность гендиректора ОДК с 2015 г. В пресс-службе напомнили, что за 7 лет его руководства был создан и сертифицирован двигатель ПД-14 для лайнера МС-21. В 2023 г. ожидается сертификация двигателя ПД-8 для региональных самолетов SSJ-New.

Кроме того, при Артюхове было произведено оборудование для пассажирского самолета Ил-114, вертолета Ми-38, также развитие получила линейка наземной техники для нужд нефтегазовой отрасли РФ, отметили в пресс-службе «Ростеха».

Ранее по теме: Гендиректор ОДК Александр Артюхов покинет свой пост

Ранее «Ведомости» писали со ссылкой на источники, близкие к корпорации, что Артюхов покинет должность гендиректора ОДК и займет место управляющего директора по авиапрограммам «Ростеха». Комментируя назначение Бадехи, собеседники «Ведомостей» отмечали, что он выйдет на новую работу уже 30 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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