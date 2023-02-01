Генеральный директор ОДК возглавит авиационные программы «Ростеха»

Артюхов занимал должность гендиректора ОДК с 2015 г. В пресс-службе напомнили, что за 7 лет его руководства был создан и сертифицирован двигатель ПД-14 для лайнера МС-21. В 2023 г. ожидается сертификация двигателя ПД-8 для региональных самолетов SSJ-New.