Генеральный директор ОДК возглавит авиационные программы «Ростеха»
Генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха» Александр Артюхов с 1 февраля займет должность управляющего директора. Сообщение о назначении Артюхова опубликовано на сайте госкорпорации.
«Генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха Александр Артюхов с 1 февраля 2023 года займет должность управляющего директора в Госкорпорации», — сказано в заявлении.
На место Артюхова в качестве врио гендиректора ОДК назначен Вадим Бадеха, уточнили в «Ростехе». До этого он возглавлял Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).
В «Ростехе» уточнили, что главной задачей Артюхова станет координация действий холдингов корпорации при наращивании производства гражданских судов для российских авиакомпаний. Отмечается, что у нового управляющего директора есть практический опыт в двигателестроении.
Артюхов занимал должность гендиректора ОДК с 2015 г. В пресс-службе напомнили, что за 7 лет его руководства был создан и сертифицирован двигатель ПД-14 для лайнера МС-21. В 2023 г. ожидается сертификация двигателя ПД-8 для региональных самолетов SSJ-New.
Кроме того, при Артюхове было произведено оборудование для пассажирского самолета Ил-114, вертолета Ми-38, также развитие получила линейка наземной техники для нужд нефтегазовой отрасли РФ, отметили в пресс-службе «Ростеха».
Ранее «Ведомости» писали со ссылкой на источники, близкие к корпорации, что Артюхов покинет должность гендиректора ОДК и займет место управляющего директора по авиапрограммам «Ростеха». Комментируя назначение Бадехи, собеседники «Ведомостей» отмечали, что он выйдет на новую работу уже 30 января.