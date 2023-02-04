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Forbes: «Яндекс» договорился с Uber о выкупе его доли в совместном предприятии

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«Яндекс» договорился о выкупе 29% доли Uber в совместном предприятии MLU B.V., сообщил Forbes со ссылкой на источник, близкий к переговорам, и источник в инвестиционном сообществе. РБК со ссылкой на источник, близкий к сделке, уточнил, что сумма выкупа составит примерно $925 млн.

Источник РБК уточнил, что в ближайшее время «Яндекс» передаст документы для рассмотрения условий сделки в правительственную комиссию.

При выкупе «Яндексом» в августе 2021 г. за $1 млрд у Uber доли в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и подразделении, специализирующемся на беспилотниках, стороны сообщали, что «Яндекс» также имеет право выкупить оставшиеся доли партнера за сумму в размере $1,8-2 млрд до сентября 2023 г. Но 1 марта 2022 г. The New York Times со ссылкой на заявление американской компании сообщила, что Uber планирует ускорить продажу своей доли в совместном предприятии с «Яндексом» и сократить свое присутствие в совете директоров – Uber сообщал, что три руководителя Uber будут удалены из него и их места займут представители, которые будут отвечать за вывод инвестиций. Один из источников Forbes уточнил, что ускорение продажи противоречит условиям опциона, из-за чего компаниям пришлось провести переговоры о цене выкупа, которая была скорректирована из-за снижения стоимости активов под влиянием спецоперации.

«Яндекс.Такси» и Uber объединили бизнес по перевозке пассажиров и доставке еды из ресторанов в России и нескольких странах СНГ в 2018 г. Объединенная компания MLU B.V. управляет сервисом онлайн-заказа поездок под брендами «Яндекс.Такси», Uber и Yango. На старте инвестиции Uber в совместное предприятие составили $225 млн, «Яндекса» — $100 млн. На момент создания его стоимость оценивалась в $3,8 млрд.

Впоследствии MLU B.V. расширила сферы деятельности: в частности, было создано подразделение по развитию беспилотных автомобилей и роверов, сервис доставки продуктов «Лавка» и сервис каршеринга «Яндекс.Драйв». Партнеры планировали провести первичное размещение акций «Яндекс.Такси», однако в мае 2020 г. от этих планов отказались на фоне пандемии, из-за которой снизились темпы роста числа поездок.

Изначально «Яндекс» получил в СП 59,3% акций, Uber — 36,9%, еще 3,8% были зарезервированы под опционы для сотрудников новой структуры. Впоследствии «Яндекс» нарастил свою долю в СП. В августе прошлого года сообщалось, что российский интернет-гигант купит 4,5% акций и доведет свою долю до 71% (включая акции, зарезервированные для опционной программы).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных