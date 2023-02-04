Forbes: «Яндекс» договорился с Uber о выкупе его доли в совместном предприятии

При выкупе «Яндексом» в августе 2021 г. за $1 млрд у Uber доли в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и подразделении, специализирующемся на беспилотниках, стороны сообщали, что «Яндекс» также имеет право выкупить оставшиеся доли партнера за сумму в размере $1,8-2 млрд до сентября 2023 г. Но 1 марта 2022 г. The New York Times со ссылкой на заявление американской компании сообщила, что Uber планирует ускорить продажу своей доли в совместном предприятии с «Яндексом» и сократить свое присутствие в совете директоров – Uber сообщал, что три руководителя Uber будут удалены из него и их места займут представители, которые будут отвечать за вывод инвестиций. Один из источников Forbes уточнил, что ускорение продажи противоречит условиям опциона, из-за чего компаниям пришлось провести переговоры о цене выкупа, которая была скорректирована из-за снижения стоимости активов под влиянием спецоперации.