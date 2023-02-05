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Pro TV: в Одесской области затонула румынская баржа с 860 тоннами пшеницы

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Принадлежащая Румынии баржа затонула в Ренийском порту в Одесской области, на ней находилось 860 т пшеницы, сообщил в воскресенье румынский телеканал Pro TV.

По данным телеканала, баржа с зерном затонула утром 4 февраля. Как сообщил владелец судна, это произошло во время погрузочных работ: в машинное отделение начала поступать вода. Пятеро румынских моряков спаслись, но они не смогли предотвратить затопление баржи. 

Баржа, как отмечается, принадлежит румынской компании из города Констанца, который расположен на берегу Черного моря.

22 июля 2022 г. представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Как отмечали позднее Москва и Анкара, лишь малая часть украинского зерна поступает в беднейшие страны.

В конце января стало известно о жалобах стран Восточной Европы на переизбыток украинского зерна. Резко возросшие поставки на рынки ЕС могут привести к серьезным трудностям у европейских сельхозпроизводителей, особенно в соседних с Украиной странах, сообщалось в докладе, подготовленном представителями Польши и представленном также от имени Болгарии, Чехии, Венгрии, Румынии и Словакии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных