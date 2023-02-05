Pro TV: в Одесской области затонула румынская баржа с 860 тоннами пшеницы

В конце января стало известно о жалобах стран Восточной Европы на переизбыток украинского зерна. Резко возросшие поставки на рынки ЕС могут привести к серьезным трудностям у европейских сельхозпроизводителей, особенно в соседних с Украиной странах, сообщалось в докладе, подготовленном представителями Польши и представленном также от имени Болгарии, Чехии, Венгрии, Румынии и Словакии.