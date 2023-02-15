РБК узнал о проблемах со стоматологическим оборудованием в России

По информации издания, перебои с поставками «Убистезина» начались еще в марте 2022 г., когда американский производитель 3M объявил об уходе с российского рынка. По словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, в прошлом году на рынок было поставлено около 93 900 упаковок «Убистезина» на сумму 369 млн руб., что на 70% меньше в натуральном выражении и на 60% – в денежном, чем в 2021 г..