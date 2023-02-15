РБК узнал о проблемах со стоматологическим оборудованием в России
По информации издания, перебои с поставками «Убистезина» начались еще в марте 2022 г., когда американский производитель 3M объявил об уходе с российского рынка. По словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, в прошлом году на рынок было поставлено около 93 900 упаковок «Убистезина» на сумму 369 млн руб., что на 70% меньше в натуральном выражении и на 60% – в денежном, чем в 2021 г..
При этом в России достаточно других отечественных и импортных аналогов, которые активно используются в медицине, подчеркнули участники рынка. В частности, к ним относятся российский «Артикаин-Бинергия», французский «Септанест», испанский «Артикаин Инибса», немецкий «Ультракаин» от «Санофи-Авентис».
Что касается цемента «Витремер», то его аналогов в России пока нет. «Конечно, мы обновляем протоколы лечения таких зубов, но на узнавание и поиск новых стоматологических материалов затрачивается значительное количество времени», – считает стоматолог «Первой семейной клиники Петербурга» Ирина Лукашенок.
Стоматологи также столкнулись с дефицитом шлифовальных дисков компании 3M, а также импортными борами и фрезами, которые на российском рынке пока представлены недостаточно. Как уточнил медицинский директор стоматологий «Дентал Фэнтези» и Belgravia Dental Studio Святослав Коба, российские производства пока не могут закрыть все потребности отрасли. «По оценкам крупных поставщиков, на территорию России ввозилось порядка 35–40 000 наименований препаратов и материалов. А внутреннее производство может закрыть порядка 6 000 позиций — это капля в море», – пояснил он.
По словам представителей клиник, сейчас поставки всего необходимого оборудования идут с большими задержками, из-за чего сильно выросли цены. При этом многие поставщики не могут спрогнозировать даже точных сроков, когда продукция будет доставлены. По информации издания, некоторые из них начали брать предоплату в размере 100%.