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Бизнес

РБК узнал о проблемах со стоматологическим оборудованием в России

Ведомости

Российские стоматологи столкнулись с проблемой закупок американского препарата «Убистезин» для местного обезболивания, цемента «Витремер» и другого медицинского оборудования. Об этом сообщил РБК со ссылкой на участников отрасли. 

По информации издания, перебои с поставками «Убистезина» начались еще в марте 2022 г., когда американский производитель 3M объявил об уходе с российского рынка. По словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, в прошлом году на рынок было поставлено около 93 900 упаковок «Убистезина» на сумму 369 млн руб., что на 70% меньше в натуральном выражении и на 60% – в денежном, чем в 2021 г..

При этом в России достаточно других отечественных и импортных аналогов, которые активно используются в медицине, подчеркнули участники рынка. В частности, к ним относятся российский «Артикаин-Бинергия», французский «Септанест», испанский «Артикаин Инибса», немецкий «Ультракаин» от «Санофи-Авентис».

Что касается цемента «Витремер», то его аналогов в России пока нет. «Конечно, мы обновляем протоколы лечения таких зубов, но на узнавание и поиск новых стоматологических материалов затрачивается значительное количество времени», – считает стоматолог «Первой семейной клиники Петербурга»  Ирина Лукашенок. 

Стоматологи также столкнулись с дефицитом шлифовальных дисков компании 3M, а также импортными борами и фрезами, которые на российском рынке пока представлены недостаточно. Как уточнил медицинский директор стоматологий «Дентал Фэнтези» и Belgravia Dental Studio Святослав Коба, российские производства пока не могут закрыть все потребности отрасли. «По оценкам крупных поставщиков, на территорию России ввозилось порядка 35–40 000 наименований препаратов и материалов. А внутреннее производство может закрыть порядка 6 000 позиций — это капля в море», – пояснил он. 

По словам представителей клиник, сейчас поставки всего необходимого оборудования  идут с большими задержками, из-за чего сильно выросли цены. При этом многие поставщики не могут спрогнозировать даже точных сроков, когда продукция будет доставлены. По информации издания, некоторые из них начали брать предоплату в размере 100%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных