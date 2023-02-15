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«Коммерсантъ»: бизнес попросил Генпрокуратуру убрать мусорные свалки от аэродромов

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Международная ассоциация аэропортов (МАА) попросила Генпрокуратуру убрать мусорные свалки подальше от аэродромов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо МАА от 3 февраля.

Организация призвала ведомство вмешаться и приостановить действие постановления правительства, которое вносит поправки к положению о приаэродромных территориях (постановление №1460). В письме МАА отмечает, что документом «по сути, легитимизируется практика по размещению мусорных свалок в районе аэропортов». 

Обращение ассоциации поддержали в «Шереметьево» и других столичных аэропортах. В «Домодедово» добавили, что уже просили о «блокировании принятия проекта» правительство, Минприроды, Минюст и Росавиацию в 2022 г. Уточняется, что вопрос обсуждался «на совещаниях, в том числе на уровне аппарата правительства, которые результата не дали».

Во «Внуково» заявили, что поправки ведут к снижению безопасности полетов. Там указали на «критичные риски для аэропорта» из-за сокращения расстояния от взлетно-посадочной полосы до потенциально опасного объекта до 5 км.

Исполнительный директор МАА Сергей Никотин также отметил тяжелое положение аэропортов из-за новой редакции постановления. Он заявил, что поправки не предусматривают сертификацию систем и технологии отпугивания птиц ни Росавиацией, ни иным ведомством. В связи с этим Никотин указал на необходимость федерального органа, который бы отвечал за характеристики и требования к системам отпугивания птиц.

24 января 2023 г. правительство утвердило постановление, которое меняет границы так называемой шестой подзоны приаэродромных территорий. Ранее размещение объектов, которые могут привести к массовому скоплению птиц, включая свалки и мусорные полигоны, в этой подзоне было запрещено. Теперь же собственники таких объектов должны до 1 сентября 2024 г. пройти «орнитологическое исследование», которое выявит, привлекает ли объект птиц.

До поправок граница шестой подзоны находилась в 15 км от контрольной точки аэродрома. Согласно новой редакции, это расстояние зависит от «степени защиты» объекта. Если на объекте есть автоматизированная система отпугивания птиц, то граница устанавливается в 7,5 км от аэродрома, если речь идет об объекте «закрытого типа» или он просто оборудован системой отпугивания, то граница — 10 км. При этом требования к устройствам не указаны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных