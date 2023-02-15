«Коммерсантъ»: бизнес попросил Генпрокуратуру убрать мусорные свалки от аэродромов

До поправок граница шестой подзоны находилась в 15 км от контрольной точки аэродрома. Согласно новой редакции, это расстояние зависит от «степени защиты» объекта. Если на объекте есть автоматизированная система отпугивания птиц, то граница устанавливается в 7,5 км от аэродрома, если речь идет об объекте «закрытого типа» или он просто оборудован системой отпугивания, то граница — 10 км. При этом требования к устройствам не указаны.