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Lufthansa отменит 1200 рейсов в пятницу из-за забастовок

Ведомости

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменит в пятницу, 17 февраля, не менее 1200 рейсов в узловых аэропортах во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене из-за однодневной забастовки наземного персонала, передает Bloomberg. 

Забастовка организована объединенным профсоюзом работников сферы услуг ФРГ Ver.di. По словам официального представителя организации Кристин Беле, следующий раунд переговоров между руководством авиакомпании и профсоюзом состоится 22 февраля. Все предыдущие переговоры не привели к каким-либо изменениям, подчеркнула Беле. 

Это не первый раз, когда авиакомпания вынуждена отменять рейсы из-за забастовки. Так, в июле 2022 г. Lufthansa отменила более 1000 рейсов. Из-за этого около 130 000 пассажиров не смогли вылететь из аэропортов — их рейсы были перенесены на другие дни.

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С помощью забастовок Ver.di рассчитывает добиться прогресса в переговорах с компанией об улучшении условий труда и повышении зарплат. По словам Беле, сотрудники сталкиваются с большой нагрузкой из-за нехватки персонала и высокой инфляции. Бастующие требуют увеличения зарплаты на 9,5%, или не менее чем на 350 евро в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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