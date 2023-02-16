Lufthansa отменит 1200 рейсов в пятницу из-за забастовок
Забастовка организована объединенным профсоюзом работников сферы услуг ФРГ Ver.di. По словам официального представителя организации Кристин Беле, следующий раунд переговоров между руководством авиакомпании и профсоюзом состоится 22 февраля. Все предыдущие переговоры не привели к каким-либо изменениям, подчеркнула Беле.
Это не первый раз, когда авиакомпания вынуждена отменять рейсы из-за забастовки. Так, в июле 2022 г. Lufthansa отменила более 1000 рейсов. Из-за этого около 130 000 пассажиров не смогли вылететь из аэропортов — их рейсы были перенесены на другие дни.
С помощью забастовок Ver.di рассчитывает добиться прогресса в переговорах с компанией об улучшении условий труда и повышении зарплат. По словам Беле, сотрудники сталкиваются с большой нагрузкой из-за нехватки персонала и высокой инфляции. Бастующие требуют увеличения зарплаты на 9,5%, или не менее чем на 350 евро в месяц.