Lufthansa отменит 1200 рейсов в пятницу из-за забастовок

Это не первый раз, когда авиакомпания вынуждена отменять рейсы из-за забастовки. Так, в июле 2022 г. Lufthansa отменила более 1000 рейсов. Из-за этого около 130 000 пассажиров не смогли вылететь из аэропортов — их рейсы были перенесены на другие дни.