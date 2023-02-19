Миллер: «Газпром» начнет реализацию новых крупных проектов в ближайшее время
«Газпром» рассматривает выход на новые рынки и в ближайшее время приступит к реализации новых крупных проектов строительства магистральных газопроводов, заявил председатель правления энергетической компании Алексей Миллер.
«То, что касается диверсификации маршрутов, – это всегда полезная вещь, нельзя яйца складывать в одну корзину. Конечно же, мы думаем о новых рынках, ресурсов у нас очень-очень много – и на многие-многие годы. Понятно, что мы уже в самое ближайшее время приступим к реализации новых крупных проектов строительства магистральных газопроводов», – сказал Миллер в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» (цитата по ТАСС).
По мнению главы «Газпрома», рынок Азии сейчас является самым динамично развивающимся в мире, здесь видны большие перспективы для российского газа.
Миллер также назвал российскую компанию лидером мирового энергетического рынка: по многим позициям она опережает своих конкурентов на одно-два поколения, считает глава «Газпрома». Так, энергетическая компания строит «самые современные магистральные газопроводы в мире», ей «нет равных» в трубопроводном транспорте. «Приятно осознавать, что мы обладаем уникальными компетенциями, уникальным опытом, которым не обладает ни одна компания ни в одной стране мира», – сказал Миллер.
Ранее в компании напомнили, что в феврале 2022 г. «Газпром» заключил с Китаем второй долгосрочный договор купли-продажи газа. Таким образом, по «дальневосточному» маршруту поставки газа в Китай составят 10 млрд куб. м в год, сейчас идет проектирование инфраструктуры. Также «Газпром» ведет переговоры по поставкам 50 млрд куб. м газа в Китай через Монголию, проектирование газопровода уже ведется.
17 февраля Миллер на мероприятии с участием президента Владимира Путина по случаю 30-летия «Газпрома» рассказал, что запасов газа в России хватит на долгие десятилетия. Путин в тот день заявил о развитии «Газпрома» несмотря на недобросовестную конкуренцию.