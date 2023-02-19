Миллер: «Газпром» начнет реализацию новых крупных проектов в ближайшее время

«То, что касается диверсификации маршрутов, – это всегда полезная вещь, нельзя яйца складывать в одну корзину. Конечно же, мы думаем о новых рынках, ресурсов у нас очень-очень много – и на многие-многие годы. Понятно, что мы уже в самое ближайшее время приступим к реализации новых крупных проектов строительства магистральных газопроводов», – сказал Миллер в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» (цитата по ТАСС).