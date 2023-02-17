Путин заявил об развитии «Газпрома» несмотря на недобросовестную конкуренцию
«Газпром» уверенно идет вперед, запуская новые проекты, несмотря на недобросовестную конкуренцию, заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии, посвященном 30-летию российской энергетической компании.
«Сегодня "Газпром" демонстрирует высокую ответственность в своей работе, эффективность, устойчивость. Несмотря на недобросовестную, прямо скажем, конкуренцию, прямые попытки извне помешать, сдержать его развитие, “Газпром” идёт вперёд, запускает новые проекты», – рассказал он.
Речь идет, в частности, о геологоразведке и добыче, глубокой переработке сырья, участии в строительстве Северного широтного хода и другой транспортной инфраструктуры, отметил глава государства.
«Газпром», отметил Путин, создавался в сложное время, а решение сохранить его как единый комплекс оказалась стратегически верным. Все эти 30 лет компания поддерживала другие отрасли и целые регионы, добавил президент.
«Газ был и еще очень-очень долго будет ценнейшим ресурсом, реальным активом, спрос на который будет только расти», – сказал Путин.