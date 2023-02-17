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Путин заявил об развитии «Газпрома» несмотря на недобросовестную конкуренцию

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«Газпром» уверенно идет вперед, запуская новые проекты, несмотря на недобросовестную конкуренцию, заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии, посвященном 30-летию российской энергетической компании.

«Сегодня "Газпром" демонстрирует высокую ответственность в своей работе, эффективность, устойчивость. Несмотря на недобросовестную, прямо скажем, конкуренцию, прямые попытки извне помешать, сдержать его развитие, “Газпром” идёт вперёд, запускает новые проекты», – рассказал он.

Речь идет, в частности, о геологоразведке и добыче, глубокой переработке сырья, участии в строительстве Северного широтного хода и другой транспортной инфраструктуры, отметил глава государства.

«Газпром», отметил Путин, создавался в сложное время, а решение сохранить его как единый комплекс оказалась стратегически верным. Все эти 30 лет компания поддерживала другие отрасли и целые регионы, добавил президент.

«Газ был и еще очень-очень долго будет ценнейшим ресурсом, реальным активом, спрос на который будет только расти», – сказал Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных