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Bloomberg: ЕС и страны G7 ищут способ отслеживания российских алмазов

Ведомости

Страны G7 и Евросоюз обсуждают механизм отслеживания российских алмазов, чтобы в будущем ввести ограничения на их продажу, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, страны «большой семерки» могут выступить на следующей неделе с заявлением по этому поводу, но при этом источники называют это решение «не неизбежным», поскольку сейчас чрезвычайно сложно отследить алмазы на международном рынке.

Происхождение алмазов очевидно при сертификации в рамках Кимберлийского процесса, разработанного для прекращения продажи «кровавых алмазов». Но в торговых домах, после полировки и огранки камней, первоначальные сертификаты могут заменяться документом о «смешанном происхождении».

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Ограничения будут не слишком значимы фактически, но прозвучат «солидно»

В сентябре 2022 г. издание Politico со ссылкой на проект санкций писало, что в ЕС могут ввести санкции против российской группы алмазодобывающих компаний «Алроса». Но в октябре издание EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что страны – члены ЕС решили не включать «Алросу» в новый санкционный пакет. Исключение компании из санкционного списка, по информации источников, произошло после того, как бельгийские дипломаты и лоббисты Алмазного центра Антверпена предупредили, что удар по российскому алмазному сектору будет стоить тысячи рабочих мест в городе, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа.

Bloomberg со ссылкой на источник в отрасли в сентябре сообщал, что группа покупателей из Индии и Бельгии тайно скупает большие объемы добытых в России алмазов на выгодных условиях, в то время как многие западные компании пытаются отказаться от российской продукции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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