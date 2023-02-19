Bloomberg: ЕС и страны G7 ищут способ отслеживания российских алмазов

В сентябре 2022 г. издание Politico со ссылкой на проект санкций писало, что в ЕС могут ввести санкции против российской группы алмазодобывающих компаний «Алроса». Но в октябре издание EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что страны – члены ЕС решили не включать «Алросу» в новый санкционный пакет. Исключение компании из санкционного списка, по информации источников, произошло после того, как бельгийские дипломаты и лоббисты Алмазного центра Антверпена предупредили, что удар по российскому алмазному сектору будет стоить тысячи рабочих мест в городе, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа.