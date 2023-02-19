Bloomberg: ЕС и страны G7 ищут способ отслеживания российских алмазов
Страны G7 и Евросоюз обсуждают механизм отслеживания российских алмазов, чтобы в будущем ввести ограничения на их продажу, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, страны «большой семерки» могут выступить на следующей неделе с заявлением по этому поводу, но при этом источники называют это решение «не неизбежным», поскольку сейчас чрезвычайно сложно отследить алмазы на международном рынке.
Происхождение алмазов очевидно при сертификации в рамках Кимберлийского процесса, разработанного для прекращения продажи «кровавых алмазов». Но в торговых домах, после полировки и огранки камней, первоначальные сертификаты могут заменяться документом о «смешанном происхождении».
В сентябре 2022 г. издание Politico со ссылкой на проект санкций писало, что в ЕС могут ввести санкции против российской группы алмазодобывающих компаний «Алроса». Но в октябре издание EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что страны – члены ЕС решили не включать «Алросу» в новый санкционный пакет. Исключение компании из санкционного списка, по информации источников, произошло после того, как бельгийские дипломаты и лоббисты Алмазного центра Антверпена предупредили, что удар по российскому алмазному сектору будет стоить тысячи рабочих мест в городе, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа.
Bloomberg со ссылкой на источник в отрасли в сентябре сообщал, что группа покупателей из Индии и Бельгии тайно скупает большие объемы добытых в России алмазов на выгодных условиях, в то время как многие западные компании пытаются отказаться от российской продукции.