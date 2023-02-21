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Бизнес

«Газпром» увеличил транзит газа через Украину

Ведомости

Прокачка российского газа через Газотранспортную систему (ГТС) Украины 21 февраля увеличилась до 40,4 млн куб. м после 39,2 млн куб. м днем ранее, сообщил журналистам представитель «Газпрома».

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», – 40,4 млн куб. м на 21 февраля», – приводит сообщение ТАСС.

Заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» вновь отклонена, добавили в «Газпроме». 

Как писали ранее сегодня «Ведомости», «Газпром» увеличил объемы транзита газа через территорию Украины 18–20 февраля до 39,2 млн куб. м/сутки, что является максимальным значением с 3 января. В прошлом месяце прокачка российского газа через ГТС Украины упала до исторического минимума. С мая по конец декабря 2022 г. транзит держался на уровне 41–43 млн куб. м/сутки. Но с 4 по 20 января 2023 г. «Газпром» снизил суточную прокачку через Украину в общей сложности более чем на 40% до 24,4 млн куб. м. В итоге в январе «Газпром» транспортировал через Украину 975,9 млн куб. м. В октябре 2022 г. этот показатель составил 1,3 млрд куб. м газа, в ноябре – 1,27 млрд куб. м, в декабре – 1,3 млрд куб. м.

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В феврале транзит газа начал восстанавливаться, ко второй декаде текущего месяца суточная транспортировка увеличилась с 29 млн до 30,8 млн куб. м. 15 февраля прокачка выросла еще на 15% и составила 35,3 млн куб. м. А 18–20 февраля «Газпром» подавал для транзита через украинскую ГТС уже по 39,2 млн куб. м, т. е. увеличил поставки еще примерно на 10%.

По действующему контракту с Украиной в рамках условия «качай или плати» Россия должна поставлять в Европу через украинскую ГТС 40 млрд куб. м газа в год (около 109 млн куб. м/сутки). Транзитный контракт, подписанный в конце 2019 г., истекает в 2024 г. Пропускная мощность ГТС Украины на границе с Россией составляет 288 млрд куб. м в год.

Транзит газа из России в ЕС по ГТС Украины резко упал в мае 2022 г., когда Киев отказался принимать заявки на прокачку топлива через ГИС «Сохрановка» в Ростовской области, откуда газ поступает на территорию ЛНР. С тех пор транспортировка осуществляется лишь через ГИС «Суджа» в Курской области, откуда топливо идет в ГТС в подконтрольной на данный момент Украине Сумской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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