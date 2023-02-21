«Газпром» увеличил транзит газа через Украину
Прокачка российского газа через Газотранспортную систему (ГТС) Украины 21 февраля увеличилась до 40,4 млн куб. м после 39,2 млн куб. м днем ранее, сообщил журналистам представитель «Газпрома».
Заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» вновь отклонена, добавили в «Газпроме».
Как писали ранее сегодня «Ведомости», «Газпром» увеличил объемы транзита газа через территорию Украины 18–20 февраля до 39,2 млн куб. м/сутки, что является максимальным значением с 3 января. В прошлом месяце прокачка российского газа через ГТС Украины упала до исторического минимума. С мая по конец декабря 2022 г. транзит держался на уровне 41–43 млн куб. м/сутки. Но с 4 по 20 января 2023 г. «Газпром» снизил суточную прокачку через Украину в общей сложности более чем на 40% до 24,4 млн куб. м. В итоге в январе «Газпром» транспортировал через Украину 975,9 млн куб. м. В октябре 2022 г. этот показатель составил 1,3 млрд куб. м газа, в ноябре – 1,27 млрд куб. м, в декабре – 1,3 млрд куб. м.
В феврале транзит газа начал восстанавливаться, ко второй декаде текущего месяца суточная транспортировка увеличилась с 29 млн до 30,8 млн куб. м. 15 февраля прокачка выросла еще на 15% и составила 35,3 млн куб. м. А 18–20 февраля «Газпром» подавал для транзита через украинскую ГТС уже по 39,2 млн куб. м, т. е. увеличил поставки еще примерно на 10%.
По действующему контракту с Украиной в рамках условия «качай или плати» Россия должна поставлять в Европу через украинскую ГТС 40 млрд куб. м газа в год (около 109 млн куб. м/сутки). Транзитный контракт, подписанный в конце 2019 г., истекает в 2024 г. Пропускная мощность ГТС Украины на границе с Россией составляет 288 млрд куб. м в год.
Транзит газа из России в ЕС по ГТС Украины резко упал в мае 2022 г., когда Киев отказался принимать заявки на прокачку топлива через ГИС «Сохрановка» в Ростовской области, откуда газ поступает на территорию ЛНР. С тех пор транспортировка осуществляется лишь через ГИС «Суджа» в Курской области, откуда топливо идет в ГТС в подконтрольной на данный момент Украине Сумской области.