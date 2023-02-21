«Аквалайф ресурс» подала ходатайство о покупке российского бизнеса Kellogg

Kellogg пришла в Россию в 2008 г. Ей принадлежат три завода в Воронеже, Пскове и Вязьме, где производят продукцию под брендом «Любятово». По итогам 2021 г. выручка ООО «Келлогг Рус» выросла на 9,8%, до 13,96 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза, до 888,39 млн руб.