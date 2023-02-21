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«Аквалайф ресурс» подала ходатайство о покупке российского бизнеса Kellogg

Ведомости

Компания «Аквалайф ресурс» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о получении предварительного согласия на приобретение российского подразделения американской компании Kellogg – ООО «Келлог рус». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Как отмечает агентство, «Аквалайф ресурс» принадлежит компании «Технологии управления», в которую входят еще несколько предприятий пищевой промышленности.

Kellogg пришла в Россию в 2008 г. Ей принадлежат три завода в Воронеже, Пскове и Вязьме, где производят продукцию под брендом «Любятово». По итогам 2021 г. выручка ООО «Келлогг Рус» выросла на 9,8%, до 13,96 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза, до 888,39 млн руб.

Kellogg решила приостановить инвестиции в российский бизнес и поставки своей продукции в страну после начала спецоперации на Украине. 22 декабря прошлого года в компании анонсировали продажу российского бизнеса группе компаний «Черноголовка».

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о планах Kellogg продать российский бизнес

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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