«Аквалайф ресурс» подала ходатайство о покупке российского бизнеса Kellogg
Компания «Аквалайф ресурс» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о получении предварительного согласия на приобретение российского подразделения американской компании Kellogg – ООО «Келлог рус». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Как отмечает агентство, «Аквалайф ресурс» принадлежит компании «Технологии управления», в которую входят еще несколько предприятий пищевой промышленности.
Kellogg пришла в Россию в 2008 г. Ей принадлежат три завода в Воронеже, Пскове и Вязьме, где производят продукцию под брендом «Любятово». По итогам 2021 г. выручка ООО «Келлогг Рус» выросла на 9,8%, до 13,96 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза, до 888,39 млн руб.
Kellogg решила приостановить инвестиции в российский бизнес и поставки своей продукции в страну после начала спецоперации на Украине. 22 декабря прошлого года в компании анонсировали продажу российского бизнеса группе компаний «Черноголовка».