В Москве могут открыться 10 магазинов белорусского аналога IKEA

У Swed House есть заводы в Белоруссии, России, Казахстане и Китае. Компания производит товары для дома, мебель и текстиль. Ассортимент схож с продукцией ушедшей из России IKEA, а некоторые товары даже дешевле, чему шведского ритейлера, обратил внимание Шакиров. Он добавил, что союз уже получил более 100 запросов от торговых центров, которые заинтересованы в размещении Swed House.