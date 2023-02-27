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Бизнес

В Москве могут открыться 10 магазинов белорусского аналога IKEA

Ведомости

В 2023 г. в Москве может открыться 10 магазинов Swed House — белорусского аналога IKEA. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Союза торговых центров Булата Шакирова.

«Наш союз подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Swed House, которая производит продукцию, аналогичную IKEA, чтобы в 2023 году открыть 10 магазинов в Москве площадью до 1 тыс. кв. м», — заявил он. 

Ожидается, что в ближайшие годы число магазинов увеличится до 50, добавил Шакиров. Он отметил, что сейчас также идут переговоры, чтобы Swed House стал арендатором торговых центров «Мега».

У Swed House есть заводы в Белоруссии, России, Казахстане и Китае. Компания производит товары для дома, мебель и текстиль. Ассортимент схож с продукцией ушедшей из России IKEA, а некоторые товары даже дешевле, чему шведского ритейлера, обратил внимание Шакиров. Он добавил, что союз уже получил более 100 запросов от торговых центров, которые заинтересованы в размещении Swed House.

4 марта 2022 г. IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. 

16 февраля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов назвал покупателей трех заводов IKEA в России (две фабрики были объединены в одну, поэтому сделка охватила три завода). Ими стали специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах «Слотекс», а также изготовитель пиломатериалов «Лузалес». Подробности сделки не уточнялись. 

17 февраля РБК сообщил о планах компании Ingka Group (владеет торговыми центрами «Мега», а также магазинами IKEA) продать более 2 млн кв. м недвижимости в России. Сумма сделки может составить $2,5-3 млрд, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных