В Москве могут открыться 10 магазинов белорусского аналога IKEA
В 2023 г. в Москве может открыться 10 магазинов Swed House — белорусского аналога IKEA. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Союза торговых центров Булата Шакирова.
«Наш союз подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Swed House, которая производит продукцию, аналогичную IKEA, чтобы в 2023 году открыть 10 магазинов в Москве площадью до 1 тыс. кв. м», — заявил он.
Ожидается, что в ближайшие годы число магазинов увеличится до 50, добавил Шакиров. Он отметил, что сейчас также идут переговоры, чтобы Swed House стал арендатором торговых центров «Мега».
У Swed House есть заводы в Белоруссии, России, Казахстане и Китае. Компания производит товары для дома, мебель и текстиль. Ассортимент схож с продукцией ушедшей из России IKEA, а некоторые товары даже дешевле, чему шведского ритейлера, обратил внимание Шакиров. Он добавил, что союз уже получил более 100 запросов от торговых центров, которые заинтересованы в размещении Swed House.
4 марта 2022 г. IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров.
16 февраля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов назвал покупателей трех заводов IKEA в России (две фабрики были объединены в одну, поэтому сделка охватила три завода). Ими стали специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах «Слотекс», а также изготовитель пиломатериалов «Лузалес». Подробности сделки не уточнялись.