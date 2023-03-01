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L’Occitane раскрыла подробности сделки по продаже бизнеса в России

Ведомости

Стоимость сделки по продаже российского бизнеса французской косметической компании L’Occitane Group составила около $2,9 млрд, следует из данных промежуточной отчетности за первое полугодие 2023 финансового года (заканчивается 31 марта), передает РБК

Уточняется, что эту сумму российская сторона будет выплачивать компании в течение четырех лет начиная с 2025 г. Размер траншей был утвержден, но не уточняется. 

Согласно условиям сделки, у L’Occitane Group будет возможность в течение пяти лет начиная с 2025 г. обратно выкупить актив. Уточняется, что стоимость обратного выкупа будет определена независимой экспертизой, которая оценит справедливую стоимость российского бизнеса. 

L’Occitane объявила о прекращении работы магазинов бренда в России в апреле 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. В июне сделка по продаже российского актива местному менеджменту была закрыта. В результате 31% достался гендиректору «Л’Окситан Рус» Ростиславу Коваленко, топ-менеджеры Наталья Милехина, Ольга Сабирова и Алексей Шумов получили по 23%. Их доли находятся в залоге у L’Occitane International.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных