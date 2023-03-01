L’Occitane раскрыла подробности сделки по продаже бизнеса в России

L’Occitane объявила о прекращении работы магазинов бренда в России в апреле 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. В июне сделка по продаже российского актива местному менеджменту была закрыта. В результате 31% достался гендиректору «Л’Окситан Рус» Ростиславу Коваленко, топ-менеджеры Наталья Милехина, Ольга Сабирова и Алексей Шумов получили по 23%. Их доли находятся в залоге у L’Occitane International.