L’Occitane раскрыла подробности сделки по продаже бизнеса в России
Уточняется, что эту сумму российская сторона будет выплачивать компании в течение четырех лет начиная с 2025 г. Размер траншей был утвержден, но не уточняется.
Согласно условиям сделки, у L’Occitane Group будет возможность в течение пяти лет начиная с 2025 г. обратно выкупить актив. Уточняется, что стоимость обратного выкупа будет определена независимой экспертизой, которая оценит справедливую стоимость российского бизнеса.
L’Occitane объявила о прекращении работы магазинов бренда в России в апреле 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. В июне сделка по продаже российского актива местному менеджменту была закрыта. В результате 31% достался гендиректору «Л’Окситан Рус» Ростиславу Коваленко, топ-менеджеры Наталья Милехина, Ольга Сабирова и Алексей Шумов получили по 23%. Их доли находятся в залоге у L’Occitane International.