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Бизнес

L'Occitane объявила о закрытии всех магазинов бренда в России

Ведомости

Французский производитель косметики и парфюмерии L'Occitane закроет все магазины и интернет-магазины в России, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании.

В пресс-релизе L'Occitane говорится, что за последние несколько недель компания «значительно свернула бизнес-операции в России в ответ на трагедию для населения Украины».

«Учитывая огромные человеческие страдания, вызванные эскалацией военных действий на Украине, и в целях защиты наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии мы приняли решение закрыть магазины и сайты интернет-магазинов в России», — говорится в заявлении французской компании. Отмечается, что L'Occitane также приостановила планы по инвестициям и расширению в России.

Зарубежные компании начали сокращать присутствие в России на фоне военной операции на Украине, которая послужила поводом к введению масштабных экономических санкций против Москвы западными странами.

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В частности, британский производитель парфюмерии и косметики Lush закроет в России треть магазинов и уволит около 200 сотрудников после приостановки поставок продукции в страну, сообщил ранее основной владелец российской сети Дмитрий Азаров. В марте решение приостановить поставки в Россию приняла японская косметическая компания Shiseido.

До этого французский производитель косметики L'Oreal также объявил о временном закрытии своих магазинов на территории России и прекращении продаж в стране через собственные интернет-магазины. О закрытии магазинов также сообщила Estee Lauder, которой, в частности, принадлежат бренды MAC, Clinique и Bobbi Brown. 7 марта об аналогичных мерах объявила американская сеть магазинов косметики Sephora.

По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 600 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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