L'Occitane объявила о закрытии всех магазинов бренда в России

«Учитывая огромные человеческие страдания, вызванные эскалацией военных действий на Украине, и в целях защиты наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии мы приняли решение закрыть магазины и сайты интернет-магазинов в России», — говорится в заявлении французской компании. Отмечается, что L'Occitane также приостановила планы по инвестициям и расширению в России.