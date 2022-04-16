L'Occitane объявила о закрытии всех магазинов бренда в России
Французский производитель косметики и парфюмерии L'Occitane закроет все магазины и интернет-магазины в России, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании.
В пресс-релизе L'Occitane говорится, что за последние несколько недель компания «значительно свернула бизнес-операции в России в ответ на трагедию для населения Украины».
«Учитывая огромные человеческие страдания, вызванные эскалацией военных действий на Украине, и в целях защиты наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии мы приняли решение закрыть магазины и сайты интернет-магазинов в России», — говорится в заявлении французской компании. Отмечается, что L'Occitane также приостановила планы по инвестициям и расширению в России.
Зарубежные компании начали сокращать присутствие в России на фоне военной операции на Украине, которая послужила поводом к введению масштабных экономических санкций против Москвы западными странами.
В частности, британский производитель парфюмерии и косметики Lush закроет в России треть магазинов и уволит около 200 сотрудников после приостановки поставок продукции в страну, сообщил ранее основной владелец российской сети Дмитрий Азаров. В марте решение приостановить поставки в Россию приняла японская косметическая компания Shiseido.
До этого французский производитель косметики L'Oreal также объявил о временном закрытии своих магазинов на территории России и прекращении продаж в стране через собственные интернет-магазины. О закрытии магазинов также сообщила Estee Lauder, которой, в частности, принадлежат бренды MAC, Clinique и Bobbi Brown. 7 марта об аналогичных мерах объявила американская сеть магазинов косметики Sephora.
По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 600 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране.