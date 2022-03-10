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Shiseido приостановила поставки продукции в Россию

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Японская косметическая компания Shiseido приняла решение приостановить поставки в Россию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы глубоко шокированы зрелищем того, как 2 млн детей, женщин и пожилых людей оставляют своих любимых на Украине, пересекая границу соседних государств в страхе за свою жизнь. В связи с этим мы приняли решение немедленно приостановить поставки нашей продукции в Россию», — говорится в заявлении пресс-службы. Помимо этого Shiseido приостановит новые инвестиции на российском рынке, в том числе в сфере рекламы.

Ранее французский производитель косметики L'Oreal также объявил о временном закрытии своих магазинов на территории России, а также о прекращении продаж в стране через собственные интернет-магазины. О закрытии магазинов также объявила Estee Lauder, которой, в частности, принадлежат бренды MAC, Clinique и Bobbi Brown.

7 марта об аналогичных мерах объявила американская сеть магазинов косметики Sephora. Компания сообщила, что закроет все магазины в России и прекратит онлайн-продажи. «Учитывая нашу растущую обеспокоенность текущей ситуацией и сложностью работы, мы приостанавливаем деятельность в России»,— сообщила компания в сторис в Instagram.

Зарубежные компании начали сокращать присутствие в России на фоне военной операции на Украине, которая послужила поводом к введению масштабных экономических санкций против Москвы западными странами. По состоянию на 10 марта свою деятельность в России приостановили или прекратили уже более 330 компаний, подсчитали ученые Йельского университета. В их числе — энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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