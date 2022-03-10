Shiseido приостановила поставки продукции в Россию

«Мы глубоко шокированы зрелищем того, как 2 млн детей, женщин и пожилых людей оставляют своих любимых на Украине, пересекая границу соседних государств в страхе за свою жизнь. В связи с этим мы приняли решение немедленно приостановить поставки нашей продукции в Россию», — говорится в заявлении пресс-службы. Помимо этого Shiseido приостановит новые инвестиции на российском рынке, в том числе в сфере рекламы.