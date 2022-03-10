Shiseido приостановила поставки продукции в Россию
Японская косметическая компания Shiseido приняла решение приостановить поставки в Россию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Мы глубоко шокированы зрелищем того, как 2 млн детей, женщин и пожилых людей оставляют своих любимых на Украине, пересекая границу соседних государств в страхе за свою жизнь. В связи с этим мы приняли решение немедленно приостановить поставки нашей продукции в Россию», — говорится в заявлении пресс-службы. Помимо этого Shiseido приостановит новые инвестиции на российском рынке, в том числе в сфере рекламы.
Ранее французский производитель косметики L'Oreal также объявил о временном закрытии своих магазинов на территории России, а также о прекращении продаж в стране через собственные интернет-магазины. О закрытии магазинов также объявила Estee Lauder, которой, в частности, принадлежат бренды MAC, Clinique и Bobbi Brown.
7 марта об аналогичных мерах объявила американская сеть магазинов косметики Sephora. Компания сообщила, что закроет все магазины в России и прекратит онлайн-продажи. «Учитывая нашу растущую обеспокоенность текущей ситуацией и сложностью работы, мы приостанавливаем деятельность в России»,— сообщила компания в сторис в Instagram.
Зарубежные компании начали сокращать присутствие в России на фоне военной операции на Украине, которая послужила поводом к введению масштабных экономических санкций против Москвы западными странами. По состоянию на 10 марта свою деятельность в России приостановили или прекратили уже более 330 компаний, подсчитали ученые Йельского университета. В их числе — энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.