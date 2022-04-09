Газета
Бизнес

Владелец Lush предупредил о закрытии трети магазинов в России

Ведомости

Британский производитель парфюмерии и косметики Lush закроет в России треть магазинов и уволит около 200 сотрудников после приостановки в страну поставок продукции, сообщил Forbes основной владелец российской сети Дмитрий Азаров.

На фоне прекращения поставок продукции Lush в России 17 из 48 магазинов будут закрыты, уволить придется 200 из 500 сотрудников, сообщил Азаров изданию. По его словам, запасов товаров хватит примерно на три месяца.

«Если поставки не возобновятся, то это означает конец бизнеса», — сказал предприниматель. 

Сохранить бизнес в России помог бы запуск собственного косметического производства, также рассматривается работа с другими брендами и замена ассортимента, отмечает Азаров. О внешнем финансировании «не может идти и речи» при ставке более 20%, а создание нового проекта в столь короткие сроки является, по словам владельца Lush, «нетривиальной задачей». 

Ранее по теме: Британская косметическая компания Lush списала долю в российском бизнесе

Lush списал свою долю в российском бизнесе после начала военной операции на Украине, рассказал ранее в интервью Financial Times сооснователь и гендиректор сети Марк Константайн.

10 марта Lush объявила о приостановке поставок товаров в Россию и онлайн-продаж в стране. Тогда компания заявляла, что находится в процессе приобретения оставшейся доли у Азарова и что «неутешительные» в текущей ситуации перспективы для бизнеса в РФ и Украине не несут серьезных рисков для группы.

В опубликованном 23 марта интервью The Wall Street Journal Константайн утверждал, что у российского бизнеса осталось запасов товаров примерно на три месяца. Бизнесмен допустил, что подразделение компании в России может сменить название. Он также пояснил, что Lush не могла закрыть свои магазины в России, как это сделали некоторые другие западные компании, поскольку такая возможность не была оговорена в лицензионном договоре.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных