Владелец Lush предупредил о закрытии трети магазинов в России

В опубликованном 23 марта интервью The Wall Street Journal Константайн утверждал, что у российского бизнеса осталось запасов товаров примерно на три месяца. Бизнесмен допустил, что подразделение компании в России может сменить название. Он также пояснил, что Lush не могла закрыть свои магазины в России, как это сделали некоторые другие западные компании, поскольку такая возможность не была оговорена в лицензионном договоре.