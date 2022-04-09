Владелец Lush предупредил о закрытии трети магазинов в России
Британский производитель парфюмерии и косметики Lush закроет в России треть магазинов и уволит около 200 сотрудников после приостановки в страну поставок продукции, сообщил Forbes основной владелец российской сети Дмитрий Азаров.
На фоне прекращения поставок продукции Lush в России 17 из 48 магазинов будут закрыты, уволить придется 200 из 500 сотрудников, сообщил Азаров изданию. По его словам, запасов товаров хватит примерно на три месяца.
«Если поставки не возобновятся, то это означает конец бизнеса», — сказал предприниматель.
Сохранить бизнес в России помог бы запуск собственного косметического производства, также рассматривается работа с другими брендами и замена ассортимента, отмечает Азаров. О внешнем финансировании «не может идти и речи» при ставке более 20%, а создание нового проекта в столь короткие сроки является, по словам владельца Lush, «нетривиальной задачей».
Lush списал свою долю в российском бизнесе после начала военной операции на Украине, рассказал ранее в интервью Financial Times сооснователь и гендиректор сети Марк Константайн.
10 марта Lush объявила о приостановке поставок товаров в Россию и онлайн-продаж в стране. Тогда компания заявляла, что находится в процессе приобретения оставшейся доли у Азарова и что «неутешительные» в текущей ситуации перспективы для бизнеса в РФ и Украине не несут серьезных рисков для группы.
В опубликованном 23 марта интервью The Wall Street Journal Константайн утверждал, что у российского бизнеса осталось запасов товаров примерно на три месяца. Бизнесмен допустил, что подразделение компании в России может сменить название. Он также пояснил, что Lush не могла закрыть свои магазины в России, как это сделали некоторые другие западные компании, поскольку такая возможность не была оговорена в лицензионном договоре.