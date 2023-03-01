Forbes: Synergetic приобрел 49% в маркетплейсе натуральных товаров 4fresh

Synergetic выпускает экологически чистые средств для стирки, уборки и мытья посуды в Нижегородской области. Компания была основана в 2013 г. Алексеем Зюзиным, который до этого занимался производством бетона. В 2020 г. фонд Baring Vostok сообщил, что купил миноритарную долю в Synergetic, с того времени 19% головной компании принадлежит инвестфонду.