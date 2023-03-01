Forbes: Synergetic приобрел 49% в маркетплейсе натуральных товаров 4fresh
Производитель бытовой химии и косметики Synergetic приобрел 49% в маркетплейсе натуральной косметики и еды 4fresh. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на данные СПАРК.
Уточняется, что компания стала акционером в основном юрлице маркетплейса ООО «4Фреш» 1 декабря 2022 г. До этого 100% акций компании принадлежало ее сооснователю Антону Козлову.
В компаниях отказались комментировать эту информацию. По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, актив мог обойтись Synergetic в 200 млн руб. По другим оценкам, стоимость сделки могла составить от 100 до 450 млн руб.
Synergetic выпускает экологически чистые средств для стирки, уборки и мытья посуды в Нижегородской области. Компания была основана в 2013 г. Алексеем Зюзиным, который до этого занимался производством бетона. В 2020 г. фонд Baring Vostok сообщил, что купил миноритарную долю в Synergetic, с того времени 19% головной компании принадлежит инвестфонду.
Маркетплейс 4fresh был основан в 2010 г. Изначально там продавалась только натуральная косметика, впоследствии ассортимент пополнился продуктами питания и бытовой химией. По словам генерального директора сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрия Ермолаева, этот актив необходим Synergetic в качестве площадки для сбыта продукции.