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Forbes: Synergetic приобрел 49% в маркетплейсе натуральных товаров 4fresh

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Производитель бытовой химии и косметики Synergetic приобрел 49% в маркетплейсе натуральной косметики и еды 4fresh. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на данные СПАРК. 

Уточняется, что компания стала акционером в основном юрлице маркетплейса ООО «4Фреш» 1 декабря 2022 г. До этого 100% акций компании принадлежало ее сооснователю Антону Козлову. 

В компаниях отказались комментировать эту информацию. По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, актив мог обойтись Synergetic в 200 млн руб. По другим оценкам, стоимость сделки могла составить от 100 до 450 млн руб.

Synergetic выпускает экологически чистые средств для стирки, уборки и мытья посуды в Нижегородской области. Компания была основана в 2013 г. Алексеем Зюзиным, который до этого занимался производством бетона. В 2020 г. фонд Baring Vostok сообщил, что купил миноритарную долю в Synergetic, с того времени 19% головной компании принадлежит инвестфонду. 

Маркетплейс 4fresh был основан в 2010 г. Изначально там продавалась только натуральная косметика, впоследствии ассортимент пополнился продуктами питания и бытовой химией. По словам генерального директора сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрия Ермолаева, этот актив необходим Synergetic в качестве площадки для сбыта продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных