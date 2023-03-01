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В Молдавии заявили о снижении цены российского газа для страны в марте

Ведомости

Закупочная цена российского природного газа для Молдавии в марте составит $1011,73 за 1000 куб. м, сообщил председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан в Telegram-канале.

«В марте закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит $1011,73 за тысячу кубометров. Весь объем газа от российского поставщика будет направлен для нужд ООО "Тираспольтрансгаз"», – написал он.

До этого Чебан сообщал, что в феврале предварительная закупочная цена российского природного газа составит около $1054 за тысячу куб. м.

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В конце января пресс-служба молдавской госкомпании Energocom сообщила, что в декабре 2022 г. Молдавия закупала газ из альтернативных «Газпрому» источников по цене в среднем $1094,44 за 1000 куб. м. Уточнялось, что «Молдовагаз» получала энергоресурс из стратегических резервов.

Тогда вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну сообщал, что «Молдовагаз» закупит у Energocom 100 млн куб. м газа по средней цене $1108,61 за 1000 куб. м. Однако по итогу средняя стоимость оказалась ниже прогнозируемой благодаря теплой погоде и снижению закупочных цен, уточнили в госкомпании.

При этом цена за 1000 куб. м газа «Газпрома» в декабре 2022 г. составляла $785 за 1000 куб. м, что на 40% дешевле, чем цена, по которой Молдавия закупала газ у госкомпании, писал «Интерфакс».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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