В Молдавии заявили о снижении цены российского газа для страны в марте
Закупочная цена российского природного газа для Молдавии в марте составит $1011,73 за 1000 куб. м, сообщил председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан в Telegram-канале.
«В марте закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит $1011,73 за тысячу кубометров. Весь объем газа от российского поставщика будет направлен для нужд ООО "Тираспольтрансгаз"», – написал он.
До этого Чебан сообщал, что в феврале предварительная закупочная цена российского природного газа составит около $1054 за тысячу куб. м.
В конце января пресс-служба молдавской госкомпании Energocom сообщила, что в декабре 2022 г. Молдавия закупала газ из альтернативных «Газпрому» источников по цене в среднем $1094,44 за 1000 куб. м. Уточнялось, что «Молдовагаз» получала энергоресурс из стратегических резервов.
Тогда вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну сообщал, что «Молдовагаз» закупит у Energocom 100 млн куб. м газа по средней цене $1108,61 за 1000 куб. м. Однако по итогу средняя стоимость оказалась ниже прогнозируемой благодаря теплой погоде и снижению закупочных цен, уточнили в госкомпании.
При этом цена за 1000 куб. м газа «Газпрома» в декабре 2022 г. составляла $785 за 1000 куб. м, что на 40% дешевле, чем цена, по которой Молдавия закупала газ у госкомпании, писал «Интерфакс».