Молдавия в декабре закупила газ по цене на 40% выше, чем у «Газпрома»
В декабре 2022 г. Молдавия закупала газ из альтернативных «Газпрому» источников по цене в среднем $1094,44 за 1000 куб. м, сообщила пресс-служба молдавской госкомпании Energocom.
«В декабре 2022 г. АО «Энергоком» продало «Молдовагаз» около 96 млн куб. м газа по цене $1094,44 за 1000 куб. м (без НДС)», – сказано в сообщении.
Уточняется, что «Молдовагаз» получала энергоресурс из стратегических резервов. Тогда вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну сообщал, что «Молдовагаз» закупит у Energocom 100 млн куб. м газа по средней цене $1108,61 за 1000 куб. м. Однако по итогу средняя стоимость оказалась ниже прогнозируемой благодаря теплой погоде и снижению закупочных цен, уточнили в госкомпании.
При этом цена за 1000 куб. м газа «Газпрома» в декабре 2022 г. составляла $785 за 1000 куб. м, что на 40% дешевле, чем цена, по которой Молдавия закупала газ у госкомпании, пишет «Интерфакс».
В начале декабря вице-премьер заявил, что Молдавия обеспечена газом «как минимум на два месяца». Тогда власти республики предупредили, что с 5 декабря засекретят точную информацию об объеме накопленного газа в хранилищах Румынии и Украины и будут публиковать только временной промежуток запасов: на какое время стране хватит накопленного газа.