Молдавия в декабре закупила газ по цене на 40% выше, чем у «Газпрома»

Уточняется, что «Молдовагаз» получала энергоресурс из стратегических резервов. Тогда вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну сообщал, что «Молдовагаз» закупит у Energocom 100 млн куб. м газа по средней цене $1108,61 за 1000 куб. м. Однако по итогу средняя стоимость оказалась ниже прогнозируемой благодаря теплой погоде и снижению закупочных цен, уточнили в госкомпании.