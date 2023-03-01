Минэнерго утвердило порядок мониторинга цен на экспортную нефть

Мониторинг цен будет проходить на основании данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), ценового агентства «Аргус Медиа Лимитед» и Федеральной таможенной службы (ФТС). Из приказа следует, что СПбМТСБ будет предоставлять Минэнерго информацию о сводных ценах на нефть марки Urals, отгруженную на экспорт из портов Новороссийск, Усть-Луга и Приморск, и марки «Восточная Сибирь – Тихий Океан ВСТО (ESPO)», отгруженную на экспорт из порта Козьмино.