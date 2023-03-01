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Минэнерго утвердило порядок мониторинга цен на экспортную нефть

Ведомости

Министерство энергетики России утвердило порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Мониторинг цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт (далее – мониторинг цен), осуществляется ежемесячно и включает сбор, сопоставление информации о ценах на российскую нефть и другие марки нефти и подготовку отчета о результатах мониторинга цен», – следует из текста приказа.

Мониторинг цен будет проходить на основании данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), ценового агентства «Аргус Медиа Лимитед» и Федеральной таможенной службы (ФТС). Из приказа следует, что СПбМТСБ будет предоставлять Минэнерго информацию о сводных ценах на нефть марки Urals, отгруженную на экспорт из портов Новороссийск, Усть-Луга и Приморск, и марки «Восточная Сибирь – Тихий Океан ВСТО (ESPO)», отгруженную на экспорт из порта Козьмино.

Приказ вступает в силу с 4 марта.

«Новый порядок мониторинга цен на нефть позволит отслеживать реальную стоимость реализации российской нефти, чтобы не продавать наши ресурсы по сниженным ценам из-за введенного "потолка" со стороны недружественных государств. Кроме того, обновленный порядок наблюдения за экспортными ценами станет удобным механизмом для налогообложения нефтяной отрасли», – пояснил министр энергетики Николай Шульгинов, его цитирует пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В конце января правительство поручило Минэнерго совместно с Минфином утвердить порядок мониторинга цен на нефть, поставляемую на экспорт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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