Минэнерго утвердило порядок мониторинга цен на экспортную нефть
Министерство энергетики России утвердило порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Мониторинг цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт (далее – мониторинг цен), осуществляется ежемесячно и включает сбор, сопоставление информации о ценах на российскую нефть и другие марки нефти и подготовку отчета о результатах мониторинга цен», – следует из текста приказа.
Мониторинг цен будет проходить на основании данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), ценового агентства «Аргус Медиа Лимитед» и Федеральной таможенной службы (ФТС). Из приказа следует, что СПбМТСБ будет предоставлять Минэнерго информацию о сводных ценах на нефть марки Urals, отгруженную на экспорт из портов Новороссийск, Усть-Луга и Приморск, и марки «Восточная Сибирь – Тихий Океан ВСТО (ESPO)», отгруженную на экспорт из порта Козьмино.
Приказ вступает в силу с 4 марта.
«Новый порядок мониторинга цен на нефть позволит отслеживать реальную стоимость реализации российской нефти, чтобы не продавать наши ресурсы по сниженным ценам из-за введенного "потолка" со стороны недружественных государств. Кроме того, обновленный порядок наблюдения за экспортными ценами станет удобным механизмом для налогообложения нефтяной отрасли», – пояснил министр энергетики Николай Шульгинов, его цитирует пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
В конце января правительство поручило Минэнерго совместно с Минфином утвердить порядок мониторинга цен на нефть, поставляемую на экспорт.