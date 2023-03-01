Bloomberg: Тиньков попросил правительство Великобритании снять с него санкции
Предприниматель, основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков официально обратился в министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из антироссийского санкционного списка, пишет Bloomberg.
«Снятие с меня санкций было бы справедливым и дало бы сигнал, что западные санкции направлены не против всех россиян», – приводит агентство фрагмент заявления Тинькова.
МИД Великобритании в ответ на соответствующий запрос агентства заявил, что не комментирует индивидуальные санкции. «Каждое физическое или юридическое лицо, попавшее под санкции, имеет право оспорить это решение, и для этого существует четкий юридический путь», – отметили в ведомстве.
В марте 2022 г. Тиньков попал под санкции Великобритании. Тогда ограничения были введены в отношении главы Сбербанка Германа Грефа, первого заместителя председателя правления банка Александра Ведяхина, бывшего зампреда Льва Хасиса, бизнесмена Евгения Швидлера и др.
31 октября 2022 г. стало известно, что Тиньков отказался от российского гражданства.