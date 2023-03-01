Bloomberg: Тиньков попросил правительство Великобритании снять с него санкции

МИД Великобритании в ответ на соответствующий запрос агентства заявил, что не комментирует индивидуальные санкции. «Каждое физическое или юридическое лицо, попавшее под санкции, имеет право оспорить это решение, и для этого существует четкий юридический путь», – отметили в ведомстве.