Газета
Бизнес

Bloomberg: Тиньков попросил правительство Великобритании снять с него санкции

Ведомости

Предприниматель, основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков официально обратился в министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из антироссийского санкционного списка, пишет Bloomberg.

«Снятие с меня санкций было бы справедливым и дало бы сигнал, что западные санкции направлены не против всех россиян», – приводит агентство фрагмент заявления Тинькова.

МИД Великобритании в ответ на соответствующий запрос агентства заявил, что не комментирует индивидуальные санкции. «Каждое физическое или юридическое лицо, попавшее под санкции, имеет право оспорить это решение, и для этого существует четкий юридический путь», – отметили в ведомстве.

В марте 2022 г. Тиньков попал под санкции Великобритании. Тогда ограничения были введены в отношении главы Сбербанка Германа Грефа, первого заместителя председателя правления банка Александра Ведяхина, бывшего зампреда Льва Хасиса, бизнесмена Евгения Швидлера и др.

31 октября 2022 г. стало известно, что Тиньков отказался от российского гражданства.

Ранее по теме: Банк «Тинькофф» не будет менять название

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных