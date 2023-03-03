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«Известия» узнали о новом способе защиты оплаты QR-кодом

Ведомости

Национальная система платежных карт (НСПК) планирует усилить защиту нового способа оплаты картой «Мир» с помощью QR-кода. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на технический бюллетень НСПК. Новый способ расчета предполагает возможность оплатить покупки с помощью смартфона и формирующегося на его экране QR-кода, который будет считываться сканером.При этом новый способ оплаты должен быть токенизированным, то есть в QR-коде должны быть зашиты не банковские данные покупателя, а лишь ссылка на них. Требования вступят в силу 25 апреля.

В НСПК объяснили, что эта мера необходима, поскольку QR-код, который покупатель будет предъявлять для оплаты, могут увидеть окружающие или зафиксировать камеры, в результате чего данные банковской карты могут оказаться под угрозой. Токенизация же повысит уровень безопасности использования такого способа оплаты. 

О том, что держатели карт «Мир» смогут расплачиваться с помощью генерируемого на экране смартфона QR-кода, стало известно в июне 2022 г. Новый способ оплаты стал доступен для внедрения кредитными организациями осенью, но у клиентов пока нет возможности воспользоваться этой функцией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных