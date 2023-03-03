«Известия» узнали о новом способе защиты оплаты QR-кодом

Национальная система платежных карт (НСПК) планирует усилить защиту нового способа оплаты картой «Мир» с помощью QR-кода. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на технический бюллетень НСПК. Новый способ расчета предполагает возможность оплатить покупки с помощью смартфона и формирующегося на его экране QR-кода, который будет считываться сканером.При этом новый способ оплаты должен быть токенизированным, то есть в QR-коде должны быть зашиты не банковские данные покупателя, а лишь ссылка на них. Требования вступят в силу 25 апреля.