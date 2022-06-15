Держатели карт «Мир» смогут расплачиваться с помощью QR-кода в смартфоне

Представитель банка «Русский стандарт» рассказал, что кредитная организация участвовала в разработке и внедрении такого способа оплаты. Банк «Открытие» также планирует присоединиться к проекту, сообщили там. В банке добавили, что QR-код можно будет генерировать в мобильном приложении банка и Mir Pay. В «Открытии» отметили, что такой способ оплаты будет удобнее, чем оплата по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), потому что покупателю нужно будет только открыть приложение и показать код продавцу.