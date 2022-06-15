Держатели карт «Мир» смогут расплачиваться с помощью QR-кода в смартфоне
Российские банки, которые выпускают и обеспечивают прием карт «Мир», с 25 октября смогут проводить операции по покупке и возврату через QR-коды, которые будут формироваться на смартфоне клиента, сообщила газета «Известия» со ссылкой на бюллетень платежной системы. Операции будут проводиться только после аутентификации владельца карты. Для считывания такого QR-кода нужны будут доработки на стороне продавцов.
В пресс-службе «Мира» подтвердили эту информацию. По мере внедрения технологии в контуре банка он сможет начать предоставлять такой сервис своим клиентам. QR-код даст возможность расплачиваться без предъявления карты, только с помощью смартфона. QR-код можно будет сформировать на своем устройстве и показывать его для считывания сканером в магазине.
Представитель банка «Русский стандарт» рассказал, что кредитная организация участвовала в разработке и внедрении такого способа оплаты. Банк «Открытие» также планирует присоединиться к проекту, сообщили там. В банке добавили, что QR-код можно будет генерировать в мобильном приложении банка и Mir Pay. В «Открытии» отметили, что такой способ оплаты будет удобнее, чем оплата по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), потому что покупателю нужно будет только открыть приложение и показать код продавцу.