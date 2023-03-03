Коммерческим директором «Яндекс лавки» стал бывший вице-президент «Азбуки вкуса»

У Михайлова 15-летний опыт работы в продуктовом ритейле на руководящих должностях, должность вице-президента «Азбуки вкуса» он занял в 2019 г. На новом месте он займется ассортиментом и работой с поставщиками, развитием собственной торговой марки сервиса и направления готовой еды, а также разработкой новых услуг и товарных категорий.