Коммерческим директором «Яндекс лавки» стал бывший вице-президент «Азбуки вкуса»
У Михайлова 15-летний опыт работы в продуктовом ритейле на руководящих должностях, должность вице-президента «Азбуки вкуса» он занял в 2019 г. На новом месте он займется ассортиментом и работой с поставщиками, развитием собственной торговой марки сервиса и направления готовой еды, а также разработкой новых услуг и товарных категорий.
Теперь он возглавил бизнес-группу «Поиска» и рекламных технологий компании, куда входит голосовой помощник «Алиса», геосервисы и умные устройства. Петров работает в «Лавке» с ее основания в 2019 г.