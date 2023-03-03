Газета
Бизнес

Коммерческим директором «Яндекс лавки» стал бывший вице-президент «Азбуки вкуса»

Ведомости

Коммерческое направление сервиса быстрой доставки продуктов питания «Яндекс Лавки» возглавил бывший вице-президент «Азбуки вкуса» Георгий Михайлов, сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

У Михайлова 15-летний опыт работы в продуктовом ритейле на руководящих должностях, должность вице-президента «Азбуки вкуса» он занял в 2019 г. На новом месте он займется ассортиментом и работой с поставщиками, развитием собственной торговой марки сервиса и направления готовой еды, а также разработкой новых услуг и товарных категорий.

В феврале новым гендиректором «Яндекс Лавки» стал бывший руководитель операциями и международным бизнесом компании Вадим Петров. Ранее эту должность занимал Дмитрий Масюк, управлявший всем фудтехом «Яндекса» в течение полутора лет.

Теперь он возглавил бизнес-группу «Поиска» и рекламных технологий компании, куда входит голосовой помощник «Алиса», геосервисы и умные устройства. Петров работает в «Лавке» с ее основания в 2019 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных