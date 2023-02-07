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Бизнес

В «Яндекс Лавке» сменится гендиректор

Ведомости

Новым гендиректором сервиса быстрой доставки продуктов питания «Яндекс Лавки» станет бывший руководитель операциями и международным бизнесом компании Вадим Петров, сообщили в пресс-службе «Яндекса». 

«Вадим [Петров] работает в “Лавке” с ее основания и обладает большим опытом в продуктовой рознице. В новой роли он сосредоточится на быстром масштабировании сервиса, выходе на новые рынки и развитии бизнеса по продаже технологий для ритейла», – сказано в сообщении. 

Ранее эту должность занимал Дмитрий Масюк, управлявший всем фудтехом «Яндекса» в течение полутора лет. Теперь он возглавил бизнес-группу «Поиска» и рекламных технологий компаний, куда входит голосовой помощник «Алиса», геосервисы и умные устройства. 

Петров работает в «Лавке» с ее основания в 2019 г., тогда он занимал должность операционного директора. В дальнейшем он возглавлял «Лавку» в России и Израиле. При его участии сервис быстрой доставки первым вышел на устойчивую операционную прибыльность. 

До этого он руководил крупными региональными ритейлерами в Сибирском и Южном федеральных округах, а также занимался внедрением IT-решений в логистике и коммерции и стратегией брендов, а также развивал магазины разного формата. 

«Яндекс Лавка» вышла на прибыльность по итогам второго квартала 2022 г. Доходы от прямых продаж в сервисах электронной коммерции «Яндекса» выросли на 36% в годовом исчислении. Во многом это произошло благодаря тому, что выросло среднее число товаров в одном чеке «Лавки», а также благодаря прямым продажам «Яндекс Маркета».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных