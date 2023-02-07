В «Яндекс Лавке» сменится гендиректор
Новым гендиректором сервиса быстрой доставки продуктов питания «Яндекс Лавки» станет бывший руководитель операциями и международным бизнесом компании Вадим Петров, сообщили в пресс-службе «Яндекса».
«Вадим [Петров] работает в “Лавке” с ее основания и обладает большим опытом в продуктовой рознице. В новой роли он сосредоточится на быстром масштабировании сервиса, выходе на новые рынки и развитии бизнеса по продаже технологий для ритейла», – сказано в сообщении.
Ранее эту должность занимал Дмитрий Масюк, управлявший всем фудтехом «Яндекса» в течение полутора лет. Теперь он возглавил бизнес-группу «Поиска» и рекламных технологий компаний, куда входит голосовой помощник «Алиса», геосервисы и умные устройства.
Петров работает в «Лавке» с ее основания в 2019 г., тогда он занимал должность операционного директора. В дальнейшем он возглавлял «Лавку» в России и Израиле. При его участии сервис быстрой доставки первым вышел на устойчивую операционную прибыльность.
До этого он руководил крупными региональными ритейлерами в Сибирском и Южном федеральных округах, а также занимался внедрением IT-решений в логистике и коммерции и стратегией брендов, а также развивал магазины разного формата.
«Яндекс Лавка» вышла на прибыльность по итогам второго квартала 2022 г. Доходы от прямых продаж в сервисах электронной коммерции «Яндекса» выросли на 36% в годовом исчислении. Во многом это произошло благодаря тому, что выросло среднее число товаров в одном чеке «Лавки», а также благодаря прямым продажам «Яндекс Маркета».