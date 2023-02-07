В «Яндекс Лавке» сменится гендиректор

Петров работает в «Лавке» с ее основания в 2019 г., тогда он занимал должность операционного директора. В дальнейшем он возглавлял «Лавку» в России и Израиле. При его участии сервис быстрой доставки первым вышел на устойчивую операционную прибыльность.