«Газпром нефть» выкупила долю Shell в Салымском проекте

О продаже своей доли в совместном предприятии (СП) ООО «Салым Девелопмент» Shell договорилась с «Газпром нефтью» в конце декабря 2022 г. В июле «Газпром нефть» подала заявление о переводе СП с Shell в российскую юрисдикцию и преобразовании Salym Petroleum Development N.V. в ООО «Салым Девелопмент» с уставным капиталом в 8,6 млн руб., в августе суд удовлетворил его, писали «Ведомости».