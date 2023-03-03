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«Газпром нефть» выкупила долю Shell в Салымском проекте

Ведомости

Дочернее предприятие «Газпром нефти» ООО «ГПН – Ближневосточные проекты» выкупило у британской Shell 50%-ную долю в ООО «Салым Петролеум Девелопмент».

Соответствующая запись о новом участнике в ЕГРЮЛ появилась 3 марта. Ранее эта доля принадлежала Shell Salym Development B.V. Остальные 50% по-прежнему принадлежат ООО «ГПН – Салымские проекты».

18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, которое позволило «ГПН – Ближневосточные проекты» приобрести также 50% обыкновенных акций ЗАО «Ханты-Мансийский нефтегазовый союз», принадлежащих Shell Exploration and Production (LXVI) B.V.). 

О продаже своей доли в совместном предприятии (СП) ООО «Салым Девелопмент» Shell договорилась с «Газпром нефтью» в конце декабря 2022 г. В июле «Газпром нефть» подала заявление о переводе СП с Shell в российскую юрисдикцию и преобразовании Salym Petroleum Development N.V. в ООО «Салым Девелопмент» с уставным капиталом в 8,6 млн руб., в августе суд удовлетворил его, писали «Ведомости».

Совместное предприятие «Салым Петролеум Девелопмент» разрабатывает Салымское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе в Западной Сибири. Добыча на месторождении составляет около 6 млн т в год. Salym Petroleum — одно из старейших нефтегазовых СП в России, созданное в 1996 г. Владеет шестью лицензиями на месторождения Салымской группы. «Газпром нефть» вошла в капитал СП в конце 2000-х гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных