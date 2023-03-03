«Газпром нефть» выкупила долю Shell в Салымском проекте
Дочернее предприятие «Газпром нефти» ООО «ГПН – Ближневосточные проекты» выкупило у британской Shell 50%-ную долю в ООО «Салым Петролеум Девелопмент».
Соответствующая запись о новом участнике в ЕГРЮЛ появилась 3 марта. Ранее эта доля принадлежала Shell Salym Development B.V. Остальные 50% по-прежнему принадлежат ООО «ГПН – Салымские проекты».
18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, которое позволило «ГПН – Ближневосточные проекты» приобрести также 50% обыкновенных акций ЗАО «Ханты-Мансийский нефтегазовый союз», принадлежащих Shell Exploration and Production (LXVI) B.V.).
О продаже своей доли в совместном предприятии (СП) ООО «Салым Девелопмент» Shell договорилась с «Газпром нефтью» в конце декабря 2022 г. В июле «Газпром нефть» подала заявление о переводе СП с Shell в российскую юрисдикцию и преобразовании Salym Petroleum Development N.V. в ООО «Салым Девелопмент» с уставным капиталом в 8,6 млн руб., в августе суд удовлетворил его, писали «Ведомости».
Совместное предприятие «Салым Петролеум Девелопмент» разрабатывает Салымское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе в Западной Сибири. Добыча на месторождении составляет около 6 млн т в год. Salym Petroleum — одно из старейших нефтегазовых СП в России, созданное в 1996 г. Владеет шестью лицензиями на месторождения Салымской группы. «Газпром нефть» вошла в капитал СП в конце 2000-х гг.