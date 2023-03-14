«Коммерсантъ»: в России выросло число обращений по ремонту бытовой техники

Рост использования гарантии связан с уходом международных брендов в прошлом году. На смену покинувших производителей пришли китайский и российский рынки: в 2022 г. в сегменте малой бытовой техники было продано 50,8 млн устройств (на 1,4% больше, чем в 2021 г.), или на 1,7% в деньгах (до 223,5 млрд руб.), следует из данных интернет-магазина Holodilnik.ru .