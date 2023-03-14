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«Коммерсантъ»: в России выросло число обращений по ремонту бытовой техники

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В России зафиксировали рост обращений по гарантийному ремонту отечественной бытовой техники на 20% с 2022 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в одном из производителей.

Рост использования гарантии связан с уходом международных брендов в прошлом году. На смену покинувших производителей пришли китайский и российский рынки: в 2022 г. в сегменте малой бытовой техники было продано 50,8 млн устройств (на 1,4% больше, чем в 2021 г.), или на 1,7% в деньгах (до 223,5 млрд руб.), следует из данных интернет-магазина Holodilnik.ru .

В пресс-службе магазина «Ситилинк» сообщили, что чаще всего покупатели возвращают по гарантии мясорубки, парогенераторы, пылесосы, мультиварки и др. Однако в представительстве подчеркнули, что доля таких обращений в 2022 г. была «стабильной и соответствовала предыдущему периоду».

При этом в группе «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что «большинство федеральных торговых сетей не наблюдает роста подобных обращений по бытовой технике». По оценкам группы, соотношение связанных с браком обращений и общего числа техники осталось на уровне 2019-2021 гг.

7 марта источники «Коммерсанта» сообщили, что дистрибуторы и производители столкнулись с профицитом бытовой техники на складах. По данным источников, причиной его возникновения стал высокий спрос на нее весной прошлого года, когда производители и поставщики закупали товары из-за опасений их дефицита на складах. В результате заказанные товары пришли на склады только осенью, когда спрос на технику снизился.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных