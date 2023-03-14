«Вкусно – и точка» возобновила доставку во всех регионах присутствия
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» восстановила доставку во всех 63 регионах присутствия, сообщили в пресс-службе компании.
«Компания "Вкусно – и точка" завершила работу по расширению радиусов зон доставки. Теперь доставка возобновлена в полном объеме из всех предприятий сети, ранее к ней подключенных», – цитирует сообщение ТАСС.
Доставка возможна из более чем 760 точек сети в 149 городах, ее осуществляют агрегаторы «Яндекс Еда», Delivery Club и Broniboy.
На фоне начала спецоперации на Украине 14 марта 2022 г. американский «Макдоналдс» закрыл свои рестораны в России, а 16 мая 2022 г. сообщил об окончательном уходе из страны. В итоге российские активы были проданы местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет. 12 июня в Москве открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка».
В конце февраля «Вкусно – и точка» добавила в меню аналог «Биг Мака» – бургер «Биг Хит». В начале марта владелец сети Александр Говор сообщил, что компания планирует построить собственную фабрику по производству игрушек для детского набора «Кидс комбо», который стал аналогом «Хэппи мил». По его словам, игрушки в наборах «Кидс комбо» могут появиться июле или августе 2023 г.