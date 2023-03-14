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«Вкусно – и точка» возобновила доставку во всех регионах присутствия

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Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» восстановила доставку во всех 63 регионах присутствия, сообщили в пресс-службе компании.

«Компания "Вкусно – и точка" завершила работу по расширению радиусов зон доставки. Теперь доставка возобновлена в полном объеме из всех предприятий сети, ранее к ней подключенных», – цитирует сообщение ТАСС.

Доставка возможна из более чем 760 точек сети в 149 городах, ее осуществляют агрегаторы «Яндекс Еда», Delivery Club и Broniboy.

На фоне начала спецоперации на Украине 14 марта 2022 г. американский «Макдоналдс» закрыл свои рестораны в России, а 16 мая 2022 г. сообщил об окончательном уходе из страны. В итоге российские активы были проданы местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет. 12 июня в Москве открылись первые заведения под новым названием «Вкусно – и точка».

В конце февраля «Вкусно – и точка» добавила в меню аналог «Биг Мака» – бургер «Биг Хит». В начале марта владелец сети Александр Говор сообщил, что компания планирует построить собственную фабрику по производству игрушек для детского набора «Кидс комбо», который стал аналогом «Хэппи мил». По его словам, игрушки в наборах «Кидс комбо» могут появиться июле или августе 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных