Во «Вкусно – и точка» анонсировали строительство фабрики игрушек для аналога «Хэппи мил»
«У меня есть в программе [пункт] открыть свою — может, с какими-то партнерами — фабрику, которая будет полностью изготавливать нам игрушки», – сказал он. Говор считает, что это может произойти через два года. Он также отметил, что уже нашел потенциальных партнеров для этого и достиг с ними договоренностей. Но о ком конкретно идет речь, Говор не уточнил.
По его словам, игрушки в наборах «Кидс комбо» могут появиться июле или августе 2023 г. При этом игрушки будут частично поставляться из Китая, частично – производиться в России. Производств, которые могут покрыть весь спрос, в России пока нет. Гендиректор сети Олег Пароев ранее сообщал, что для детских наборов необходимо около 2 млн игрушек ежемесячно.
О планах «Вкусно — и точка» запустить аналог «Хэппи мила» стало известно еще в августе 2022 г. Тогда в базе Роспатента появились заявки компании на регистрацию нового названия для детских наборов с игрушкой. В частности, во «Вкусно — и точка» решили зарегистрировать бренд «Кидс комбо», который относится к категориям игрушек, продуктов и газированных напитков.
Аналог «Хэппи мила» был запущен в декабре 2022 г. В его состав вошли наггетсы, бургеры, салат, морковные палочки, сырные снеки, яблочные дольки и прохладительные напитки. Вместо традиционной игрушки в набор входила книга с головоломками и лабиринтами. В компании отметили, что задания в них способствуют развитию памяти и логики ребенка. Всего коллекция состоит из 14 книг.
На фоне начала спецоперации на Украине McDonald’s закрыл свои рестораны в России 14 марта, а 16 мая сообщил об окончательном уходе из страны. В итоге российский бизнес McDonald’s был продан местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». Открытие ресторанов под новой вывеской состоялось 12 июня.