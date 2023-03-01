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Во «Вкусно – и точка» анонсировали строительство фабрики игрушек для аналога «Хэппи мил»

Ведомости

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» планирует построить собственную фабрику по производству игрушек для детского набора «Кидс комбо», который стал аналогом «Хэппи мил» ушедшего из России McDonald’s. Об этом в интервью РБК заявил владелец «Вкусно – и точка» Александр Говор. 

«У меня есть в программе [пункт] открыть свою — может, с какими-то партнерами — фабрику, которая будет полностью изготавливать нам игрушки», – сказал он. Говор считает, что это может произойти через два года. Он также отметил, что уже нашел потенциальных партнеров для этого и достиг с ними договоренностей. Но о ком конкретно идет речь, Говор не уточнил. 

По его словам, игрушки в наборах «Кидс комбо» могут появиться июле или августе 2023 г. При этом игрушки будут частично поставляться из Китая, частично – производиться в России. Производств, которые могут покрыть весь спрос, в России пока нет. Гендиректор сети Олег Пароев ранее сообщал, что для детских наборов необходимо около 2 млн игрушек ежемесячно. 

О планах «Вкусно — и точка» запустить аналог «Хэппи мила» стало известно еще в августе 2022 г. Тогда в базе Роспатента появились заявки компании на регистрацию нового названия для детских наборов с игрушкой. В частности, во «Вкусно — и точка» решили зарегистрировать бренд «Кидс комбо», который относится к категориям игрушек, продуктов и газированных напитков. 

Аналог «Хэппи мила» был запущен в декабре 2022 г. В его состав вошли ​​наггетсы, бургеры, салат, морковные палочки, сырные снеки, яблочные дольки и прохладительные напитки. Вместо традиционной игрушки в набор входила книга с головоломками и лабиринтами. В компании отметили, что задания в них способствуют развитию памяти и логики ребенка. Всего коллекция состоит из 14 книг.

На фоне начала спецоперации на Украине McDonald’s закрыл свои рестораны в России 14 марта, а 16 мая сообщил об окончательном уходе из страны. В итоге российский бизнес  McDonald’s был продан местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». Открытие ресторанов под новой вывеской состоялось 12 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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