Во «Вкусно – и точка» анонсировали строительство фабрики игрушек для аналога «Хэппи мил»

«У меня есть в программе [пункт] открыть свою — может, с какими-то партнерами — фабрику, которая будет полностью изготавливать нам игрушки», – сказал он. Говор считает, что это может произойти через два года. Он также отметил, что уже нашел потенциальных партнеров для этого и достиг с ними договоренностей. Но о ком конкретно идет речь, Говор не уточнил.