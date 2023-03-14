Правительство одобрило продажу российского бизнеса Nokian Tyres «Татнефти»
«Согласно постановлению правкомиссии РФ, общая допустимая стоимость сделки составляет 23,5 млрд руб.», – говорится в сообщении. В эквиваленте евро сумма сделки составит 286 млн евро.
В компании также указали на сохраняющиеся «существенные неопределенности», связанные со сроками реализации сделки, а также с обменным курсом рубля к евро на день платежа. Завершение сделки зависит также от успешного завершения проверок на соответствие недавним изменениям в санкциях и переводе денежных средств, добавили в Nokian Tyres.
О подписании сделки по продаже российского бизнеса «Татнефти» Nokian Tyres сообщила еще в конце октября прошлого года. Тогда финская компания отмечала, что сумма сделки составит около 400 млн евро.
Nokian Tyres работала в России с 2005 г. В 2021 г. около 80% шин для легковых автомобилей компании было произведено в России, уточнили в пресс-службе Nokian Tyres. При этом доля продаж продукции компании в России и Азии составляла около 20%.
В апреле прошлого года Евросоюз принял пятый пакет санкций против России, который в том числе включает запрет на импорт шин в ЕС. Глава концерна Nokian в РФ Андрей Пантюхов заявил, что ограничительные меры сделали «невозможной дальнейшую работу в составе концерна». В июне Nokian объявила об уходе из России.