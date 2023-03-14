Правительство одобрило продажу российского бизнеса Nokian Tyres «Татнефти»

В компании также указали на сохраняющиеся «существенные неопределенности», связанные со сроками реализации сделки, а также с обменным курсом рубля к евро на день платежа. Завершение сделки зависит также от успешного завершения проверок на соответствие недавним изменениям в санкциях и переводе денежных средств, добавили в Nokian Tyres.