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Правительство одобрило продажу российского бизнеса Nokian Tyres «Татнефти»

Ведомости

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по продаже российского бизнеса Nokian Tyres нефтяной компании «Татнефть». Об этом сообщила пресс-служба финской компании. 

«Согласно постановлению правкомиссии РФ, общая допустимая стоимость сделки составляет 23,5 млрд руб.», – говорится в сообщении. В эквиваленте евро сумма сделки составит 286 млн евро. 

В компании также указали на сохраняющиеся «существенные неопределенности», связанные со сроками реализации сделки, а также с обменным курсом рубля к евро на день платежа. Завершение сделки зависит также от успешного завершения проверок на соответствие недавним изменениям в санкциях и переводе денежных средств, добавили в Nokian Tyres.

О подписании сделки по продаже российского бизнеса «Татнефти» Nokian Tyres сообщила еще в конце октября прошлого года. Тогда финская компания отмечала, что сумма сделки составит около 400 млн евро.

Nokian Tyres работала в России с 2005 г. В 2021 г. около 80% шин для легковых автомобилей компании было произведено в России, уточнили в пресс-службе Nokian Tyres. При этом доля продаж продукции компании в России и Азии составляла около 20%.

В апреле прошлого года Евросоюз принял пятый пакет санкций против России, который в том числе включает запрет на импорт шин в ЕС. Глава концерна Nokian в РФ Андрей Пантюхов заявил, что ограничительные меры сделали «невозможной дальнейшую работу в составе концерна». В июне Nokian объявила об уходе из России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных